Las publicaciones en X de Robert Prevost contra Trump y Vance antes de convertirse en papa

En febrero el entonces cardenal Robert Francis Prevost compartió en X un titular y un enlace al artículo “JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás“.

El Vaticano confirmó que la cuenta es auténtica y pertenece a Prevost, nacido en Chicago pero también con nacionalidad peruana.

El texto, publicado en la web National Catholic Reporter, cuestiona a Vance por citar la doctrina católica para apoyar la cancelación de la ayuda exterior.

El vicepresidente había justificado la durísima política antimigratoria del gobierno Trump con una referencia a la doctrina católica.

Citando un precepto conocido como “ordo amoris” (‘el orden del amor’), JD Vance, convertido al catolicismo en 2019, afirmó que la caridad de un cristiano debe beneficiar ante todo a sus allegados y conciudadanos, y no a los extranjeros.

El último mensaje en la cuenta X del nuevo jefe de la Iglesia católica, subido el 14 de abril, enlaza con el texto de un obispo auxiliar de Washington, de origen salvadoreño.

Este prelado, Evelio Menjívar-Ayala, critica duramente la política de expulsiones masivas de migrantes del gobierno estadounidense.

The first American Pope, Robert Prevost, on JD Vance:



“JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others” pic.twitter.com/p9ANVePyyX