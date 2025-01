Flujo de migrantes hacia Estados Unidos podría incrementarse ante políticas migratorias de Donald Trump

El flujo de migrantes centroamericanos y latinoamericanos por Guatemala se incrementará en enero ante el temor de que entren en vigor nuevas políticas migratorias anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, avizoran expertos en temas migratorios.

Fernando Castro, investigador independiente en temas migratorios, refiere que durante el 2023, por el territorio guatemalteco transitaron 2 millones 400 mil migrantes. Los datos, según Castro, se obtuvieron de los registros que autoridades migratorias hicieron en Panamá, cuando latinoamericanos y de otras nacionalidades atravesaron ese territorio para continuar su camino por Centroamérica.

Según el analista, esa cifra aumentará, debido al temor de los migrantes porque se implementen nuevas políticas antiinmigrantes por parte del presidente Donald Trump.

"Si a los 550 mil latinoamericanos que ingresaron a Panamá el año pasado le sumamos la gente que entra por Nicaragua, el número de salvadoreños y hondureños, se hará una suma que sorprendente", explica.

"Entre noviembre y enero la cantidad de migrantes que intenten llegar a Estados Unidos, porque quieren ingresar antes de que se implementen nuevas políticas migratorias, y entre más gente intente llegar, más gente morirá en el trayecto", subrayó.

Castro destaca que durante el año pasado hubo seis caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica y México que se han conformado para llegar a territorio estadounidense. La más reciente partió desde Tapachula, México.

El analista explicó que del 2020 al 2023, fueron capturados 8. 2 millones de migrantes en el Sur de Estados Unidos.

"Solo en el 2023 fueron deportados desde Estados Unidos 3 millones 200 mil migrantes, dentro de esa cantidad hubo 221 mil 845 guatemaltecos; 40 mil eran menores de edad y más de 80 mil eran núcleos familiares", destacó.

Agregó: "Solo en el gobierno del presidente mexicano Manuel López Obrador fueron detenidos 6 millones 400 mil personas, imagínese, son más de 14 millones 600 mil migrantes que fueron detenidos en ese periodo", acotó.

Según datos de la agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense (Usaid), hasta noviembre del 2024 fueron detenidos y deportados desde Estados Unidos, 127 mil guatemaltecos. A pesar de esas cifras, las deportaciones disminuyeron en un 36 por ciento en contraste con el mismo lapso de 2023.

Este año que terminó, según el mismo informe, han sido deportados 2 mil 486 menores de edad no acompañados, de los cuales, 63 dijeron residir en el departamento de Guatemala, que es el departamento que tiene la cantidad más alta de los menores que partieron en busca de llegar a Estados Unidos.

Juan Carlos Pocasangre, líder comunitario y quien labora en el ayuntamiento de Nueva York, afirma que muchos migrantes le han manifestado que tienen temor, al considerar que las políticas que implementará Trump, afectará la situación de quienes no tienen documentos, y el ingreso de familiares que buscan mejores oportunidades en ese país.

"No es que ahora sea fácil, porque vemos que ya no es tan fácil aplicar por un asilo, entonces, muchos de ellos van a tener que regresar a su país de origen, porque lo que hizo el presidente Joe Biden y y la vicepresidenta Kamala no fue tan bueno, con abrir las fronteras pero sin ningún tipo de programa de ayuda es casi imposible que les entreguen documentos legales", afirmó.

Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dice que es común que entre noviembre y diciembre aumenten las migraciones a Estados Unidos, las causas pueden ser porque se considera que hay menor control en las fronteras, o porque las familias quieren reunirse para las fiestas de fin de año, pero no descarta que también sea por el temor a las políticas que implemente Trump.

Consecuencias

La expulsión masiva de migrantes que tiene en la mira el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser muy dañina para la economía, alertan analistas, especialmente en algunos sectores que dependen de esta mano de obra.

Tal es el caso de la agricultura y la construcción, que emplean a cientos de miles de migrantes, muchos indocumentados.

Las autoridades estiman que hay unos 11 millones de inmigrantes viviendo irregularmente en Estados Unidos, la gran mayoría provenientes de México.

Pero en algunos sectores clave son mucho más numerosos, según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, por su sigla en inglés).

"Las industrias de la construcción o la agricultura perderían a por lo menos uno de cada ocho trabajadores, mientras que en la hotelería, uno de cada 14 sería deportado debido a su estatus irregular", estimó la entidad en un informe reciente.

El efecto sería todavía más fuerte en otros oficios: “Más del 30%” entre los trabajadores de la mampostería, techadores y pintores, y una cuarta parte en el sector de limpieza doméstica, según el informe.

Un estudio conjunto del Instituto estadounidense de la empresa (AEI, por su sigla en inglés), Brookings Institution y el Niskanen Center estimó recientemente que los planes de Trump en materia de política migratoria podrían contener el crecimiento del PIB estadounidense en hasta en 0,4 puntos porcentuales en 2025.

El impacto en el crecimiento provendría principalmente del efecto directo de tener menos trabajadores extranjeros en la producción de bienes y servicios. Y habría una disminución adicional, pero menor, de la producción por un menor consumo de esos grupos.

En dicho escenario, los autores del estudio afirman que "la inmigración legal se ubicaría ligeramente por debajo de donde estaba durante la administración de Trump en la era prepandemia, mientras que los esfuerzos de aplicación de la ley y deportación alcanzarían niveles no vistos en las últimas décadas".

Según sus proyecciones, 3.2 millones de personas serían deportadas durante el mandato de Trump y la migración neta (entradas vs. salidas) caería de 3.3 millones en 2024 a 740 mil en 2025, impulsada por un fuerte aumento de las salidas voluntarias.

Un estudio reciente del Instituto Peterson para la Economía Internacional simuló el impacto de expulsar a los 8.3 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos.

Estimaron que el crecimiento económico para 2028 podría ser un 7.4% inferior a las estimaciones de referencia, "lo que significa crecimiento económico nulo en Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump sólo por esta política".

La mayoría de los analistas estima que las dificultades legales, financieras y logísticas acabarán suavizando las propuestas más extremas, como ocurrió durante el primer mandato de Trump. El resultado final sería una modesta disminución de la inmigración este año respecto al período prepandemia, sostienen.

“Esperamos que una política más estricta reduzca la inmigración neta a 750 mil (personas) por año, moderadamente por debajo del promedio de 1 (millón) anual previo a la pandemia”, escribieron economistas de Goldman Sachs en una nota dirigida a inversionistas.

En cifras