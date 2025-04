Medidas de Trump han puesto entre paréntesis la migración, según director de la Casa del Migrante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su mandato con la promesa de ejecutar deportaciones masivas, lo que causó temor entre los migrantes en situación irregular. Sin embargo, un informe del Instituto Guatemalteco de Migración revela que la cantidad de guatemaltecos retornados en los primeros meses del año es menor en comparación con la registrada durante la administración de Joe Biden.

Del 1 al 9 de abril ingresaron al país, procedentes de Estados Unidos, 8 mil 786 guatemaltecos ―adultos y menores de edad―, mientras que en el mismo período del 2024 sumaban 21 mil 158. Es una disminución del 58%, según datos oficiales.

Francisco Pellizzari, sacerdote y director de la Casa del Migrante en Guatemala, señala que, aunque la medida ha frenado temporalmente la migración hacia el norte, esta no ha sido sostenible en Estados Unidos. Advierte que, si Guatemala no atiende las causas estructurales del fenómeno —como el desempleo, la pobreza y la violencia—, la migración se reactivará tarde o temprano.





Los datos oficiales indican que la cantidad de guatemaltecos retornados en lo que va del año es inferior a la registrada en el mismo período de años anteriores. Ante esta tendencia, surge la interrogante: ¿cómo se interpreta este comportamiento tras las amenazas del presidente Donald Trump?



En este momento, la política de Trump es de bullying, en el sentido de hablar y exagerar, pasando por encima del sentido común, los derechos humanos, y va por encima de todo aspecto humanitario, con tal de parecer el más poderoso del mundo.

Las deportaciones masivas que iban a ocurrir en los primeros días ya no las pudo mantener, porque Estados Unidos no tiene una estructura interna que se dé abasto para detenciones como querían hacer de mil y mil 500 personas al día.



¿Se puede esperar un cambio en el corto plazo?

No estamos frente a lo que se había anunciado, pero seguramente hay una política que está preparando todo el mecanismo para las deportaciones. No diría masivas, porque eso no lo pueden hacer, la economía decaería, pero seguramente será una deportación numerosa en un futuro próximo. Tenemos que esperar varios deportados, tal vez mucho más de lo que anteriormente teníamos, pero no con las pretensiones que Trump dio en la campaña y en los primeros días de gobierno, y que lo sigue haciendo hasta ahora.

Pero no se da abasto el sistema que tienen, entonces tiene que organizarlo. Hay varios jueces que, prácticamente, están deteniendo todo ese gran proceso de deportaciones que querían hacer, porque, a nivel legal, era anticonstitucional.

En síntesis, hay que estar preparados para un gran grupo de personas deportadas.

El Ejecutivo trabaja en el Plan Retorno al Hogar, pero ¿es este el mejor camino para atender a los migrantes retornados?

Guatemala está preparando un camino de retorno para sus paisanos, que puede ser bueno, esperanzador, pero el problema es que, en este momento, deben darles a las personas deportadas esas oportunidades que faltó ofrecerles cuando decidieron salir del país. En otras palabras, si hace 10 años o 5 años no había fuentes de trabajo digno y bien remunerado, no es por milagro, y porque armen un programa, que esto se puede resolver y se pueda ofrecer. El camino es mucho más largo.

El esfuerzo que se está haciendo es bueno; me parece que es la parte que, a nivel de gobierno, se puede alcanzar. La recepción de migrantes deportados, sea aquí en Tecún Umán o en la Fuerza Aérea en la capital, es ejemplar, en el sentido de todos los servicios que se les ofrece, todas las indicaciones. El problema es que, cuando salen a la puerta, salen del portón de la Fuerza Aérea y tienen que enfrentarse con la realidad del país. El problema es cuando llegan a su departamento, a su lugar de origen, y no encuentran trabajo, o hay trabajo mal remunerado, hay falta de posibilidades, que fue el motivo por el cual esas personas, hombres y mujeres, salieron del país hace poco o hace años.

Entonces, hasta cierto momento puede ser interesante, importante alentar y animar al Gobierno a que reciba a estos hermanos y hermanas de una manera digna y que pueda ofrecerles las posibilidades, pero milagros no se pueden hacer. Puede organizar y hacer serio el trabajo de recepción, pero el problema sigue siendo otro: las reales oportunidades de vida.



¿Cree que el Plan Retorno al Hogar y las buenas intenciones gubernamentales sean suficientes para atender las necesidades urgentes de los retornados?



Sí, es cierto. Escuchando a los migrantes, hay cierta desconfianza hacia estos programas, sobre qué van a hacer ahora, si al final de cuentas será un trabajito (lo que les ofrezcan), pero ¿cómo harán para recuperar los US$20 mil, los US$15 mil que han perdido para pagar al coyote? Algunos vendieron terrenos, propiedades, y ahora, ¿cómo lo recuperan o pagan las deudas? Un trabajito les puede dar para vivir el día, si es que es bueno, pero ¿les quedará para poder invertir y poder sanar las heridas anteriores?

El tema, de parte de los migrantes, es que, si hay alguna oferta, la consideran no tan posible o útil para poder recuperar, o invertir, o soñar en el país de origen, lo que estaban soñando en Estados Unidos.

¿Las acciones de Donald Trump han desalentado la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos?

Lo que vemos es que no solo se ha asustado a los migrantes, sino que también se han asustado las autoridades de todo el mundo, porque la medida era algo amenazante, inhumana y fuera de todo control. Hasta los países un poco más consistentes o poderosos estaban en silencio frente a todo esto. Esto ha puesto en paréntesis la migración, el flujo migratorio.

También los venezolanos que iban hacia Estados Unidos, varios están regresando. Los encontramos aquí, en la Casa del Migrante, y dicen: “Por ahora esto no funciona, es inútil”, y al llegar a la laguna de extorsión y de criminalidad de México, allí se ahogan varios; entonces, mejor se regresan.

Pero la historia lo enseña, y una vez más lo repetimos: la migración no se detiene frente a esto. Habrá un momento en el cual se desencadenará, una vez más, todo, y se regresará a migrar, porque, si no se resuelve el problema de origen, esto seguirá siendo una opción para los guatemaltecos.