La Aurora: El nuevo recorrido por las instalaciones que evidencia deficiencias, mientras Aeronáutica dice que dejará un “aeropuerto de primera”

En esa ocasión, Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, informó que no había energía eléctrica en las instalaciones.

Indicó que varios vuelos y líneas aéreas se vieron afectados por la situación y que las autoridades correspondientes no respondían por lo que sucedió.

También el sector turístico señaló 12 deficiencias en la terminal de pasajeros, luego de los inconvenientes al fluido eléctrico del sábado 25 de junio que paralizaron las operaciones.

“Hay mucha preocupación por el estado deteriorado en general que se encuentra el Aeropuerto Internacional La Aurora debido a que es la primera y última impresión que se lleva un turista, hombre de negocios e inversionista de Guatemala”, destacó Mark Rogers, presidente de la Gremial de Tour Operadores y Transporte Turístico de Guatemala.

El lunes 27 de junio, en un recorrido por algunas áreas de las instalaciones evidenció las deficiencias en algunos de los servicios básicos, como falta de jabón en los baños y alfombras y sillas en mal estado, entre otros.

Este martes 28 de junio, un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión efectuó otro recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora y captó de nuevo varias carencias.

El director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, aseguró que el aeropuerto solo evidencia esa situación en la llegada o partida de vuelos.

Los pasillos que conducen al área de salidas internacionales tienen daños, algunos están sucios, e incluso, les faltan algunos pedazos de piso y aunque se afirmó que las salas son limpiadas una vez se desocupan, por más de 25 minutos que permaneció el equipo en la sala 8, está no fue limpiada y se observó vasos de café, botellas y basura en las sillas o el suelo sin que personal de limpieza llegará al lugar.

En esa misma sala hay baños tanto para hombres como para mujeres, al ingresar en el de mujeres no había jabón de manos

Uno de los cuatro baños para mujeres estaba fuera de servicio, ya que estaba lleno de desechos y sin que funcionara el sistema del lavado y los dos secadores de mano no funcionaban.

“Solo los rellenan dos veces al día, si es que se acuerdan”, afirmó una trabajadora de las tiendas del lugar.

“El mal estado de los baños era una pena, además de ser algo recurrente”, señaló una pasajera. Dijo que “estos siempre estaban sucios, o de los grifos nunca salía agua”.

Al salir de la sala 8, Argueta invitó al equipo a que comprobara que esto solo era un mal entendido, ya que si bien el tema de baños es “una recurrente”, la falla de los secadores de mano se debía a una desconfiguración y la falta de jabón era por la demanda.

Al ingresar al sanitarios para caballeros la situación era similar al de damas; sin embargo, de tres dispensadores de jabón, uno tenía agua, el otro estaba vacío y solo uno estaba funcionando, mientras que de los dos secadores solo uno funcionaba.

Ante esto, el funcionario aseguró que a final de año se buscará dar el manejo de estos y “tercerizar el servicio de limpieza del área internacional y general del Aeropuerto”; además, indicó que estarán renovando los del área de restaurantes e ingreso debido a que estos tampoco sirven, aunque están en servicio.

Cuando se intentó usar los baños del área de restaurantes, ningún lavamanos tenía agua y de los tres baños solo uno estaba habilitado; también, el techo del área presenta daños que evidencian la filtración, ya que este se ve podrido, algo que según Argueta, se “corregirá” pues están impermeabilizando y que “por primera vez en un invierno no se habían colocado cubetas”.

El tema de baños o daños en techos es algo que lleva meses, ya que en febrero un equipo de Guatevisión salió del país y las fallas eran las mismas.

Qué dijo del corte de energía

Al ser consultado sobre los recientes inconvenientes en el Aeropuerto La Aurora, Argueta indicó que en el tema del corte de energía fue porque se quemó un fusible en un poste en el exterior del Aeropuerto y que pertenece a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA).

Esto evitó que ingresara el fluido eléctrico hacia la terminal aérea. “Quisiera aclarar también que lo que es pista, torre de control, todo lo que es navegación aérea siguió en total funcionamiento, ya que son fuentes de energía totalmente separadas”, afirmó.

Respecto de que por qué la planta generadora de energía no se activó, indicó que tienen tres generadores de 1 mil 750 kW que generan electricidad cuando hay un problema exterior.

“Aquí la situación es que lo tenemos en mantenimiento, en el momento donde nosotros tenemos ese apagón, esa falla externa, nuestra planta no activa derivado a que está en mantenimiento. No podemos esperar también dejar pasar el tiempo y tener una planta de más de 10 años de utilidad sin mantenimiento, así que esperamos terminar la gestión de una planta nueva para en un futuro tener dos en el Aeropuerto”, agregó Argueta.

Respecto del apagón del recién pasado fin de semana, aseguró que el poste no es de Aeronáutica Civil y que los fusibles tampoco, ya que “pertenecen a la Empresa Eléctrica, es el génesis del problema, si no hubiera habido una explosión de un fusible en los postes de la Empresa Eléctrica no hubiera sucedido este problema”.

Sin embargo, el sábado 25 de junio la EEGSA contradijo y negó la versión dada por Aeronáutica Civil al asegurar que la falta de energía eléctrica fue por un fallo que se originó dentro del aeropuerto.

Deficiencias en servicios

También se le consultó a Argueta sobre los problemas que enfrentan pasajeros por daños o deficiencias en algunos servicios y respondió que todo aeropuerto debe estar en proceso de renovación.

“No es el Aeropuerto La Aurora un caso aparte, en el Aeropuerto La Aurora se han visto las remodelaciones que hemos ido haciendo, hay muchos descuidos de décadas que ahorita estamos corrigiendo”, indicó.

Dijo que tienen salas nuevas y que en un comunicado se mencionó el tema de alfombras y según él, “esas alfombras ya no existen” y que faltan dos salas que renovar.

Afirmó que en los muelles y premuelles están nuevas las alfombras y se terminan de instalar en las últimas de este tipo de estructuras.

Agregó que el tema del aire acondicionado ha sido una de las deficiencias del Aeropuerto y que antes estaban a un 30% o 40% de capacidad, pero ahora está al 100% de su capacidad.

También hay otro equipo de este tipo en proceso de adjudicación.

Lea también: Después de apagón, sector de turismo señala múltiples fallas en el aeropuerto La Aurora

Tema de los baños

Argueta señaló que esto de los sanitarios es un problema que siempre se ha mencionado y resaltó que hay sanitarios remodelados y para finales de noviembre próximo tienen programado remodelación de los sanitarios en algunas áreas, como en restaurantes.

Dijo que los después de cada vuelos los baños son inspeccionados y se les dota de jabón y papel. Derivado de los apagones ha habido desperfectos en temas eléctricos y reemplazan secadores dañados.

Además se le consultó respecto de lo indicado por asociaciones que ven el tema de turismo y que enumeraron un listado de fallas en el Aeropuerto, a lo que Argueta respondió que “muchas de las quejas que en ese comunicado mencionan, son quejas del pasado, son temas que estamos con muchos ya solventados y en otros en proceso”.

Señaló que las alfombras “viejas que mencionan ya no están, hemos cambiado las salas de abordaje, las hemos remodelado, nos faltas dos o tres salas y a finales de julio comienzan los trabajos”.

Resaltó que en el tema de Rayos X tienen lo necesario, pero lo incluyen en el presupuesto para el año entrante para renovar.

Le puede interesar: Baños sin jabón y alfombras dañadas: Imágenes revelan situación que viven usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora

“Vamos a entregar en este gobierno un aeropuerto renovado, no un aeropuerto de segunda, como el que todos, muchos tienen en mente, vamos a tener un aeropuerto de primera”, aseguró.

Alfombras donde pasas pasajeros

Al preguntarle sobre las alfombras con daños donde pasan pasajeros con sus maletas, respondió que solicitaron las renovación o cambio de estas.

Respecto del tema de filtración de agua en los techos, Argueta indicó que desde hace años no se hacía un trabajo de impermeabilización “como el que hoy vemos en las terrazas”.

Luego aseguró que en el área internacional los baños han sido remodelados y los próximos son los baños del ingreso. Por ahora revisan los aparatos que usan electricidad y algunos deben ser reprogramados, como las secadoras.

Manifestó que el tema de los vendedores ambulantes ha sido su “lucha” y los han logrado erradicar por un buen tiempo, pero 20% un de ventas ha regresado.

En el presupuesto para el 2023 incluyen el tema de gradas y trabajan en el evento para comprar gradas eléctrica y elevadores.

Informó que manejan un presupuesto de Q168 millones, que no les alcanza para cubrir temas de inversión en aviación, por lo que han hecho acuerdos institucionales.