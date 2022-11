La chamusca en Guatemala: El futbol es vida y alegría, así se juega en cada rincón y en cada momento

Según la Real Academia Española (RAE), chamusca es un partido de futbol informal y amistoso. Una palabra especial para los guatemaltecos que recuerda momentos de la infancia, que no distingue clases sociales y donde no se requiere de muchos implementos. No importa si es con pelota plástica o de cuero sintético, si es en una cancha o en la calle con porterías improvisadas hechas de piedras, bajo la lluvia o al fondo de un callejón con poca luz, el único objetivo es jugar.

Desde el momento en que se dan las primeras patadas a un balón en los primeros años de vida, en el patio del colegio o con amigos cercanos a donde vivimos, una pelota siempre ha estado cerca de nuestros pies. Ese sentimiento se reafirma al entender que la fiesta mundial del futbol en Qatar está a siete días de comenzar.