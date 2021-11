“La crisis climática ya está aquí, la estamos viviendo”

Este estudiante de primer año de Ciencias Jurídicas y Sociales y coordinador nacional de la Conferencia de la Juventud por el Cambio Climático (COY16) para Guatemala asegura que es fundamental involucrar a las juventudes y que las propuestas de esta población sean vistas con seriedad por los tomadores de decisiones.

—¿Cómo se involucró en al activismo juvenil a favor de la lucha contra el cambio climático?

—Fue una decisión producto de un proceso que inicié al ver lo que ocurría a mi alrededor y en el país. Me doy cuenta de que no se tomaba como una prioridad la lucha contra el cambio climático y que la juventud no estaba involucrada.

—¿Cómo ha sido su experiencia en este activismo?

—Ha sido un desafío y una tarea bastante ardua, sobre todo considerando el contexto de Guatemala. He tenido la tarea de organizarme entre mis responsabilidades educativas, laborales, familiares, sociales y, por supuesto, la acción climática, pero siendo un tema tan trascendental que debe ser tomado como una prioridad, le he dedicado bastante tiempo.

—¿Cuáles han sido sus principales motivaciones para convertirse en activista climático?

—Ver cómo se estaban secando los ríos, las lagunas y cómo se están quemando los bosques en las zonas de Petén. Acá —en Huehuetenango—, por ejemplo, se está secando la laguna Magdalena. Además, me motivó ver cómo algunas comunidades y pueblos originarios están siendo desalojados de sus propios territorios por defenderlos. Me involucré al ver cómo la crisis y el cambio climático está afectando el país. Sabemos que Guatemala es uno de los países bastante vulnerables ante la crisis climática. Ese fue el principal motor que me llevó a movilizar a otras juventudes para unirse a esta lucha.

—¿Cómo ha logrado involucrar a otros jóvenes?

—Si bien en Guatemala hay diversas organizaciones de sociedad civil y grupos de jóvenes que promueven la acción climática, muchas veces no tenemos el poder y el acceso de entablar diálogos ni estar en las mesas con los tomadores de decisiones. No estamos hablando solo de nuestro presente, también del futuro y toda su repercusión.

La crisis climática ya está aquí, la estamos viviendo. En estos últimos meses he venido trabajando con organizaciones internacionales y locales, específicamente para que las voces de las juventudes diversas, organizadas y no organizadas puedan ser escuchadas a través de la Red Mundial de Jóvenes por el Clima, del grupo del Banco Mundial, el Pacto por el Clima de la Unión Europea y por el movimiento que considero que ha tenido mayor impacto en las juventudes y organizaciones en Guatemala: la Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas COY16.

—¿Cómo ha sido su involucramiento en la COY16?

—Soy el coordinador nacional. Este es el evento precursor oficial de la COP26. A través de este espacio he coordinado y acercado las demandas, opiniones y soluciones que proponen los colectivos y las organizaciones juveniles a nivel nacional e internacional. Hemos hecho declaraciones nacionales que se han sumado a las de los demás países y forman parte de la declaración global de la juventud. Además, he podido ser parte de diversos procesos y formar a cientos de jóvenes mediante academias, foros y charlas para empoderarlos en estos temas. Hemos pasado de la inacción a la acción. Durante el foro Youth4Climate, realizado en Milán, Italia, en septiembre pasado, representé a Guatemala. Participamos 400 jóvenes de las 197 naciones suscriptoras de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahí trabajamos un documento oficial de políticas presentado en la COP26.

—¿Cuáles son las principales demandas de la juventud en estos espacios?

—Hemos podido concluir en propuestas climáticas ambiciosas a través de diferentes eventos. Demandamos que se pueda tener una participación significativa para pedir a las instituciones involucradas que se garantice el compromiso de tomar en cuenta a la juventud en procesos de toma de decisión.

También solicitamos financiación transparente para los países en vías de desarrollo, así como una transición energética y empleos verdes con un enfoque urgente, holístico e inclusivo para el 2030.

—¿Qué esperan las juventudes organizadas de esta COP26?

—Que sean tomadas en cuenta las voces de los jóvenes de los países más afectados. Esperamos que se destine financiamiento para hacer frente a los impactos del cambio climático extremo.

Queremos la eliminación del carbón y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros como el metano. Pedimos que se asuma un compromiso interseccional que incluya a la sociedad civil, el sector privado y a todos los actores clave en esta lucha.

—¿Cómo analiza la participación juvenil guatemalteca a favor de estas causas?

—Si bien es cierto que las juventudes guatemaltecas actuamos para mitigar los efectos del cambio climático, aún nos falta tener una lucha relevante como la que se realiza en países como Argentina, Chile y Costa Rica. En estas naciones, la participación de la juventud es tal que ha logrado proponer leyes que se han ido aprobando. Podemos decir que en Guatemala estamos todavía en una fase de siembra.

—¿Cómo cree que esta militancia juvenil vaya a evolucionar en el futuro?

—Será muy interesante. Ya hemos empezado a ver cómo esto nos afecta y nadie querrá que sus hijos y nietos sufra las consecuencias de la crisis por el cambio climático.

Nos está afectando también en pérdidas económicas. Creo que habrá una participación más significativa. Los tomadores de decisión tendrán que ser más flexibles y escuchar las voces de la juventud.