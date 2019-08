“La juventud no está en la edad sino en la actitud”: guatemalteco Gustavo Ajuria, de 69 años, recorre Centroamérica en bicicleta

Gustavo Ajuria, en su recorrido por localidades de Panamá. (Foto: Cortesía)

“Llevo cinco años haciendo bicicleta y esta es mi sexta travesía que hago por toda Centroamérica”, contó a Prensa Libre y Guatevisión un emocionado Gustavo Adolfo Ajuria, quien recorrerá 2 mil 500 kilómetros desde Panamá hasta Puerto Barrios, Guatemala.

El ciclista calcula que pasará unos 30 días pedaleando por Centroamérica en su regreso al país, de los cuales ya ha recorrido tres.

“Yo salí de las esclusas del Canal de Panamá”, cuenta Ajuria, que planea llegar este sábado a Santiago, de ese mismo país, y el 21 de este mes estará ingresando a Costa Rica.

Explica que en cada travesía tiene un reto personal. El de este recorrido será conquistar el llamado Cerro de la Muerte, en Costa Rica, de 3 mil 451 kilómetros sobre el nivel del mar. “Son 50 kilómetros de pura cuesta”, dice el ciclista. “Allí tengo que llegar aunque sea arrastrado, pero no me puedo quedar”, bromea.

La primera aventura la hizo desde Puerto Cortés, Honduras, a Puerto Barrios; el siguiente año fue de Corinto, Nicaragua, a Puerto Barrios; luego de Tela, Honduras, a Puerto Barrios; después de Puerto Limón, Costa Rica, a Puerto Barrios, y esta etapa final que será del Canal de Panamá a Puerto Barrios.

“Desde hace cinco años, la bicicleta es mi pasión, después de que un compañero maestro me motivó y me gustó”, explica el ciclista, de 69 años, quien asegura que su base de entrenamiento es pedalear especialmente en las subidas.

“Cuestas, cuestas y cuestas; eso me ha dado la resistencia que tengo”, cuenta.

En este recorrido, principalmente sobre la ruta Panamericana, el ciclista dice que hará un promedio de cien kilómetros por día.

“Yo corro por mi tierra, por Puerto Barrios, amo a mi Guatemala. Mi mensaje es decirles a los jóvenes que todo es posible, que todo se puede lograr, que aprovechen el tiempo, y que la juventud no está en la edad sino en la actitud de uno”.

El ciclista guatemalteco, maestro jubilado, cree que la llamada tercera edad no es para retirarse de todo, sino para aprovechar el tiempo haciendo algún deporte.

Uno de los riesgos que se corren por estas travesías, es la lluvia. Ajuria dice que al menos dos veces se ha deslizado en el asfalto mojado, lo que le ha causado varios golpes que no le han impedido continuar con sus recorridos.

Respecto del descanso, Tavo explica que siempre se encuentran en el camino buenos hoteles para descansar y tomar fuerzas para las siguientes etapas.

“Mis entrenamientos los he hecho pensando en los riesgos: bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la noche, porque uno no sabe lo que puede pasar en 30 días con el clima. Cuando yo pedaleo nada me detiene, ni la lluvia ni el sol ni la noche”, explica el maestro, a quien un vehículo le sigue de cerca ante cualquier eventualidad.

El ciclista reconoce que sin el apoyo que le dan varias entidades y funcionarios no sería posible hacer este tipo de travesías. “La seguridad que me han brindado las diferentes policías en todos los países ha sido excelente y gracias a los ministros que emiten notas sobre mis viajes. “El alcalde de Puerto Barrio, el Concejo, la Gobernación, todos me han dado apoyo en seguridad”, dice Ajuria, quien tiene planificado entrar a territorio guatemalteco el próximo 10 de septiembre.

Dos días más tarde, cuando se encuentre precisamente en la capital guatemalteca, el ciclista recibirá un reconocimiento en el Palacio Nacional de la Cultura, antes de que continúe su recorrido hacia su natal Puerto Barrios, adonde llegará el 14 de septiembre por la noche.

Lo más interesante de su travesía, cuenta, son las experiencias de conocer a gente muy buena. Tiene en mente a la dueña de un hotel, que cuando supo de su aventura le obsequió una botella de vino, o la historia de un taxista que lo llevó a pasear a varios lugares sin cobrarle un solo centavo.

Algo fundamental es la tecnología que utiliza en sus recorridos. Su computadora en la bicicleta es esencial para controlar su ritmo cardíaco.

Cuenta que en sus recorridos siempre ha hecho una parada en el colegio Euroamericano de El Salvador, donde es invitado a impartir conferencias ad honorem sobre desarrollo humano.

Sobre su mensaje final dice sonriendo: “Si usted no hace bicicleta, haga bicicleta, porque la bicicleta a mí todos los días me pone exageradamente guapo…”.

Contenido relacionado:

> Egan Bernal gana el Tour de Francia: cómo hizo Colombia para llegar a lo más alto del ciclismo mundial

> Muere Kelly Catlin, triple campeona del mundo de ciclismo, a los 23 años

> La UCI prohíbe el uso de tramadol en el ciclismo y sancionará a corredores