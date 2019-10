Maestros se capacitarán durante noviembre para mejorar conocimientos

Los docentes serán capacitados en temas de tecnología y uso de internet. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“El sistema educativo tiene que cambiar”, dice José Moreno, viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación (Mineduc). Hasta ahora no es obligatorio que los docentes se capaciten, sin embargo, su formación es necesaria para elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Pero, no se les puede exigir a los maestros que estén mejor preparados si no se les capacita, enfatizó.

La intención de esos talleres es crear una cultura de formación por convicción en los educadores, que de ellos surja la necesidad de actualizarse para impartir conocimiento que se adapte al mundo actual.

A criterio de Moreno, “si no mejoramos a los maestros se nos viene abajo todo el sistema educativo”. Es importante que se preparen en las áreas pedagógica, disciplinar (si imparte Matemáticas debe tener conocimientos de Matemática) y el área tecnológica, pues los niños de hoy manejan 15 veces más información de la que se tenía cuatro generaciones atrás.

Las capacitaciones que el Mineduc ha dado hasta ahora al cuerpo docente es a través del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP), con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Son cerca de 28 mil maestros los que han participado.

Para ampliar conocimiento

Los talleres se desarrollarán del 5 al 26 de noviembre en distintas sedes en la ciudad capital y en los departamentos.

Uno de los puntos destacados del programa es actualizar a los docentes en el uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza. El foro Gobernanza en Internet será apoyado por Unesco. Mientras que el I Encuentro Nacional de Tecnología e Innovación Educativa estará a cargo de la Comisión Intersectorial de Educación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología -Concyt-. Se impartirá una clase magistral sobre la Calculadora como herramienta de aprendizaje.

Moreno refiere la importancia de que los maestros tengan la información necesaria para que se conviertan en facilitadores de esta, para que luego el estudiante investigue, aprenda y desaprenda conocimiento a la velocidad que el mundo actual lo requiere.

Otro punto a tocar será la evaluación a la que se someten los graduandos y qué hacer con esos resultados, cómo los directores de los establecimientos y docentes pueden crear estrategias para que sus alumnos mejoren.

En los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, Sololá, Chiquimula y la capital se desarrollará el II Encuentro de la Calidad Educativa, para que los docentes locales puedan sumarse a las capacitaciones.

Segundo año

En el 2018, el Mineduc hizo un “experimento voluntario” en el que se convocó a 200 maestros del sector público y privado a participar en una capacitación de tres días con más de 40 talleres. “Creímos que el maestro sería reacio a la capacitación y vimos que no”, dice Moreno. La asistencia se duplicó.

Con la experiencia anterior este año se amplió el calendario de actividades y se espera la asistencia de unos 12 mil educadores.

“Noviembre está plagado de actividades de capacitación, y sugerimos que debe volverse una costumbre, pues la perfección no es un momento es un hábito, y con un mundo tan volátil tenemos que reforzar el sistema educativo, pero el docente es el ente catalizador”, agrega el viceministro.

El Mineduc cuenta más de 150 mil maestros en los distintos niveles y sectores educativos, el ministerio se ocupa de capacitar a los que laboran en la cartera, pero los colegios deben encargarse de hacerlo con sus trabajadores.

