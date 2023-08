Malnutrición y aumento de epidemias: OMS advierte que varios países (incluida Guatemala) se verán afectados por el Fenómeno de El Niño

En particular, la OMS alerta sobre la situación que podrían afrontar el norte de Perú, Colombia y Venezuela, así como Surinam, Guyana, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El aumento de la malnutrición podría ir ligado a un descenso de las cosechas, ya que se teme que las mayores sequías que podría haber en la zona afectarán la plantación de maíz y legumbres para la cosecha veraniega, aumentando unos precios de estos alimentos básicos que ya de por sí están en niveles elevados.

Por otro lado, la subida de las temperaturas y el hecho de que con la sequía aumenten los almacenamientos de agua en las viviendas podrían contribuir a la proliferación del mosquito aedes, transmisor de enfermedades como el zika o la chikunguña, en los países citados por la OMS.

La escasez de agua y el aumento de precios de ésta podrían además agravar las necesidades humanitarias, por ejemplo en zonas donde éstas ya son urgentes, como Colombia y Venezuela, añadió el informe.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 4, 2023

Over the coming months, one can expect an amplification of a range of extreme weather events, including droughts, floods, hurricanes, heatwaves and wildfires.

El Niño is a climate phenomenon that originates in the Pacific Ocean and affects weather patterns worldwide.

La OMS también advierte de los posibles efectos sanitarios y humanitarios de El Niño en otras regiones del planeta, particularmente el este de África, el sur de Asia y Oceanía, dado que el fenómeno meteorológico afecta especialmente las temperaturas del sur del Pacífico, con efectos a veces extendidos al Índico.

De acuerdo con los meteorólogos, El Niño podría contribuir a un tiempo más seco de lo habitual en Centroamérica, norte de Brasil, Colombia, Venezuela y norte de Perú, mientras que podría aumentar la humedad del clima en el extremo sur brasileño, Chile, noroeste de Ecuador y Perú, norte de México, Paraguay y Uruguay.

El informe de la OMS recuerda que El Niño dura como promedio un año con su inicio hacia abril y su pico de influencia entre noviembre y febrero, pero en ocasiones se puede prolongar más.

La OMS subraya que la mayoría de los modelos meteorológicos predicen que en esta ocasión El Niño persistirá como mínimo hasta finales de 2023.

El Niño intensifies health risks such as:

❗ Malnutrition and hunger

❗ Heat stress and air pollution

❗ Outbreak of diseases like cholera, malaria, and dengue and others

WHO is working with countries to manage the impact of El Niño.https://t.co/2IcuoeMnpg pic.twitter.com/pk9oCTfBcL

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 4, 2023