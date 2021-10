Manual ciudadano: cómo obtener el certificado de vacunación

Sin embargo, desde inicios del plan de vacunación este registro ha presentado fallas que pueden llegar a afectar directamente a la persona que se vacunó y no aparece en el portal oficial.

En la actualidad este es un problema recurrente y aunque no se ha cuantificado el número de afectados, hay cientos de personas a las que no les aparece la fecha correcta de su vacunación, la marca del fármaco que le inyectaron o no salen registradas en el portal www.registrovacunacovid.mspas.gob.gt

El problema con esto es que, según Salud, la constancia de vacunación que vale es la que se descarga en el portal y no la ficha que entregan en los centros de salud.

Hasta el momento, la vacunación contra el covid-19 en Guatemala no es obligatoria, por lo que ninguna institución estatal debe pedirla a la población para prestarle los servicios. Sin embargo, este documento es útil para las personas que necesitan viajar al extranjero.

No obstante, según las agencias de viajes, el carné de vacunación que extiende el Ministerio de Salud o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es válido para los países que tienen como requisito la pauta completa para poder ingresar.

Pese a lo anterior, hay centros que no extienden este carné y le dicen a la población que su constancia la deben descargar de forma electrónica. De ahí la importancia de que los datos subidos en la página oficial sean los correctos y estén actualizados.

Alma Guatemala, el portal ciudadano que comenzó a brindar información electrónica sobre los centros de vacunación, explicó a Prensa Libre que esta es una duda recurrente. “Al menos dos o tres personas nos reportan todos los días que tienen problemas con el portal y que sus datos no aparecen”, indicaron.

Alma surgió ante la falta de información que existía por parte del Ministerio de Salud y la necesidad de la población de estar actualizada sobre los puntos de vacunación abiertos, la marca que administraban y las fases que se atendían en cada lugar —por edades, primera y segunda dosis—.

Lea también: PL+ analiza impacto de política mundial sobre Guatemala

Los centros que más reportan este tipo de inconvenientes son los administrados por el Ejército. Por tal razón, los soldados a cargo de recibir a las personas cuando se van a vacunar explican que deben esperar entre dos y tres días para constatar que sus datos estén actualizados.

El portavoz del Ejército, Rubén Téllez, precisó que si han pasado más de tres días y la persona todavía no aparece en el portal, debe llegar al lugar donde se vacunó para que el problema se resuelto de inmediato.

“Es un problema de la plataforma, pero en cada centro hay dos o tres digitadores a cargo de resolverlo”, aseveró.

Sin embargo, hay personas a las que no les aparece su primera dosis y no tienen un lugar a dónde regresar, porque el centro cerró.

Salud explica que para estos casos se habilitó un correo electrónico para apoyar en este sentido.

Otra situación que se deriva de estos registros atrasados o mal hechos es que el reporte de vacunación que se lleva a cabo todos los días a nivel nacional es inexacto, pues dicho registro está ligado al tablero covid, por lo que hay muchas dosis que fueron administradas pero no aparecen en la estadística nacional.

“El problema es que el digitador no ingresó correctamente los datos y por eso no aparece en el sistema general”, respondió Salud.

¿Qué hacer para obtener el certificado de vacunación?