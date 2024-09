Mejorar la lectoescritura, la estrategia del Mineduc que busca trascender gobiernos

Las tutorías y evaluación Aprender+, que eran parte de la Estrategia de Mejoramiento de los Aprendizajes (EMA) implementada por la pasada administración del Ministerio de Educación (Mineduc), ya no serán utilizadas. Las nuevas autoridades las dejan sin efecto con el acuerdo ministerial 2863-2024.

En su lugar, la administración de la ministra Anabella Giracca trabaja en la Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes (ENA) a fin de fortalecer el proceso de la Lectoescritura, así como destrezas básicas en Matemáticas.

De acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Mineduc, el plan del gobierno pasado estaba enfocado en la educación a distancia que generó la pandemia del covid-19 y en que el estudiante desarrollara trabajos en casa. Esto cambió, y ahora el énfasis está en la presencialidad.

“Con la estrategia buscamos un impacto directo en las competencias de lectura y escritura”, dice Cabrera.

La ENA se presentó el 3 de junio pasado y busca que los docentes apoyen a los estudiantes a alcanzar el nivel que requieren para el grado que cursan.

En una primera etapa se intenta que los niños de segundo a sexto primaria del sector público alcancen a leer al menos 50 palabras por minuto y producir un párrafo de no menos tres oraciones. Al lograrlo, se continuará con el aprendizaje de Matemáticas y de otras materias.

¿Por dónde comenzar? A través de una prueba diagnóstica los docentes clasifican a los estudiantes que leen menos cantidad de palabras por minutos -su nivel de comprensión en este rango es nulo-, y a este grupo nivelarlo.

En 2013, el Mineduc aplicó la Evaluación de Lectura para Grados Iniciales (ELGI) a estudiantes de segundo primaria del sector público para conocer sus destrezas lectoras. Los resultados evidenciaron que al finalizar el grado menos de la mitad de los niños desarrolló destrezas de lectura como comprensión oral, fluidez lectora y comprensión lectora.

Han pasado 16 semanas desde que se lanzó la ENA, y lo que viene es evaluar el avance de la estrategia. Cabrera indica que desde la semana pasada se comenzó a entregar en las escuelas los materiales para realizar una prueba de fluidez a los estudiantes, que es el factor principal para lograr la comprensión de lo que se lee. Los resultados estarán al final del ciclo escolar.

Se espera que la estrategia quede implementada para este y los años siguientes. En 2025 la propuesta es trabajarla desde el primer trimestre del año.

El viceministro técnico refiere que la ENA se enfoca en los estudiantes a partir del segundo grado, momento en que se puede detectar deficiencias o limitaciones del aprendizaje de la lectoescritura.

“Está desarrollada con base en los más recientes conocimientos sobre cómo los niños aprenden a leer y a escribir y cuál es la ruta principal, y eso tiene que ver con aspectos como la conciencia fonológica, el principio alfabético, que son los patrones fundamentales para el buen aprendizaje de la lectura y la escritura”, agrega el funcionario.

Derogada

Con el acuerdo ministerial 2863-2024, publicado el pasado 20 de septiembre en el Diario oficial, la EMA queda sin efecto. Esta surgió para nivelar a los estudiantes que no alcanzaron las habilidades y conocimientos necesarios para el grado que cursaban luego del cierre prolongado de los establecimientos educativos por la pandemia del coronavirus. El plan comenzó con estudiantes de primaria y luego se amplío al nivel medio.

Durante el proceso se desarrolló la evaluación Aprender+, resultados que mostraron el bajo desempeño de los estudiantes en las áreas de Lectura, Escritura y Matemáticas, según el Currículo Nacional Base .

El punteo de la evaluación del 2022 para primaria mostró que cuatro de cada 10 niños tenían los aprendizajes requeridos en las tres áreas examinadas. Mientras que en los niveles de básicos y de diversificado en el área de Matemáticas y Escritura solo dos de cada 10 fueron bien calificados; en Lectura el resultado fue de tres.

La evaluación Aprender+ ya no se implementará, debido a que los criterios de aplicación no son confiables, según Cabrera. “Era una prueba que todos los maestros tomaban y ellos aplicaban, y nadie puede garantizar que fueron aplicadas en condiciones de garantía de la calidad de información”, agrega, de esa cuenta los resultados no son confiables.

Para la recuperación de los aprendizajes y como parte de la EMA, la pasada administración del Mineduc decidió cambiar la mecánica del seminario para los graduandos del sector público con el acuerdo ministerial 692-2022. La normativa establecía que los estudiantes del último grado de diversificado, además de investigar un tema específico, debían convertirse en tutores de los niños de segundo, tercero y cuarto primaria que tenían dificultades en el aprendizaje.

Durante el 2022 y 2023 los graduandos tuvieron que asistir a estudiantes de primaria con tutorías, como parte del curso de Seminario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El proceso consistía en acompañar, orientar y reforzar a los estudiantes en las áreas de Matemática, Lenguaje y Escritura, con la finalidad de complementar la labor de los docentes.

Cada graduando debía recibir un curso de 30 sesiones en línea para formarse como tutor. Luego, atender a dos o más estudiantes de un centro educativo a su conveniencia y ayudar a nivelar sus habilidades. En total eran 40 horas de tutoría como mínimo.

Las tutorías se implementaron en el 2022 y el 2023, pero ya no serán retomadas. A criterio del viceministro, el acompañamiento que puede dar un graduando no tiene la misma garantía de calidad que la de un docente, que es a quien le corresponde este papel.

Además de las evaluaciones Aprender+ y de las tutorías, se da de baja a los procedimientos, instructivos, guías, acciones, lineamientos y directrices que se establecieron en la estrategia que se implementó en la administración de Claudia Patricia Ruiz Casasola.

La derogación de la EMA, según comunicado del Mineduc, se debe a que esta “no corresponde con los más recientes avances técnicos sobre el aprendizaje de la lectura y de la escritura”.