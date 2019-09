Menos de uno por ciento de la población censada tiene un posgrado

Hay carreras que no tienen oferta laboral, como la filosofía, y hay otras, como la auditoría, que no tienen mucha demanda. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El censo de población del 2018 confirmó que en el país todavía hay 20.47 por ciento de población que no tienen ningún nivel de escolaridad, pues los datos señalan que, de los 13.6 millones de censados, 2.7 millones están en esta situación.

Además, los guatemaltecos con un nivel de licenciatura alcanzan el 4.56 por ciento, pero la cantidad se reduce a 0.48 por ciento cuando se trata de una maestría o doctorado.

Según los resultados de la población censada en el 2018, San Bartolomé Jocotenango, Quiché, es el único municipio del país en donde no se censó a ningún guatemalteco con algún posgrado y hay por lo menos otros 19 municipios en donde la cantidad de guatemaltecos con este nivel académico es menor a cinco.

Se trata de San José de Golfo y Chuarrancho, de Guatemala; San Miguel Pochuta, Chimaltenango; San José Chacayá, Santa María Visitación, Concepción, Santa Cruz la Laguna y San Marcos la Laguna, Sololá; San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán; San Miguel Siguilá, San Francisco la Unión, Quetzaltenango; San Miguel Acatán, San Rafael la Independencia, San Gaspar Ixchil, Santiago Chimaltenango, Petatán, Patzité, Quiché; San Jacinto, Chiquimula, y El Adelanto, Jutiapa.

El censo también demuestra que la mayor cantidad de estudiantes está en la primaria, con 43.21 por ciento de la población, lo cual se incrementa considerablemente en comparación con la preprimaria, donde el porcentaje es de 4.61.

Después de sexto primaria la cantidad de guatemaltecos que continúan sus estudios se reduce a 13.39 por ciento en el nivel básico y 13.26 por ciento en el diversificado.

¿Por qué no estudian?

El censo de población 2018 también evidencia que hay 4.1 millones de personas que no continúan sus estudios debido a diferentes razones, la principal es la falta de dinero.

Según la información hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística, hay un millón de guatemaltecos que no tienen solvencia económica para estudiar, lo que los convierte en el 24.50 por ciento de los resultados.

Otras 20 mil personas no estudian porque no hay una escuela, instituto o universidad cercana, el 15.93 por ciento de los entrevistados dijeron que no lo hacen porque tienen que trabajar y un 1.20 por ciento dejó de hacerlo porque los padres o la pareja no se los permiten.

Factores que influyen

Además de la situación económica, otro aspecto que se toman en cuenta para que una persona no estudie un posgrado o doctorado es la edad en la que se obtiene la licenciatura, pues esto puede implicar que las personas pierden el interés, señala Ester Ortega, exviceministra de Educación.

Según la exfuncionaria, también se debe tomar en cuenta que las universidades tampoco tienen oferta para posgrado o doctorado y en algunas ocasiones estas mismas becan a los guatemaltecos para estudiar en el extranjero, generalmente en Europa.

Otro factor es que hay carreras que se estudian y que no tienen oferta laboral como la lingüística o la filosofía, cuya oportunidad de trabajo está en la docencia y en cambio hay carreras con mucha oportunidad de trabajo, pero poco atractivas como la auditoría.

¿En dónde estudian?

Según el censo 2018, tres millones 123 mil 493 personas estudian en el mismo municipio en el que viven, otros 346 mil 422 tienen que trasladarse a otro municipio para tener acceso a la educación y dos mil 589 efectúan sus estudios en el extranjero.

Los departamentos que tienen más estudiantes en el extranjero son: Guatemala, Petén, San Marcos, Jutiapa y Huehuetenango; al contrario, de donde menos han estudiado fuera del país provienen de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Retalhuleu.

