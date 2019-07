Mineduc busca Q170 millones dentro de su presupuesto para remozar escuelas

Para la reparación de escuelas a través del Quinto programa del Mineduc se requiere de unos Q170 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Para continuar con el programa de Apoyo a Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos, denominado como el Quinto programa, el Ministerio de Educación (Mineduc) tendrá que hacer una readecuación presupuestaria para identificar alrededor de Q170 millones para hacer la reparación de unos 3 mil 600 centros educativos, que se tiene previsto trabajar entre octubre y noviembre de este año.

No deje de leer Se examinan 396 mil graduandos y estudiantes de tercero Ana Lucía Ola 10 de junio de 2019 a las 05:00h

El programa se estableció en julio del año pasado, y a través de este la cartera logró remozar en su primera fase más de 2 mil establecimientos públicos con la participación de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), las cuales reciben un montó máximo de Q75 mil para restaurar cada escuela.

“Teníamos un espacio presupuestario para remozamiento de edificios escolares, pero no era suficiente, es más, estamos haciendo una modificación interna, buscando recursos de algunos programas en los que no hay mucha ejecución y estamos trasladándolos, porque no teníamos presupuesto para ello”, indicó el viceministro Técnico, Héctor Canto.

Cuando se estableció el presupuesto de este año para el Quinto programa se hizo con una asignación de Q10 millones, rubro de donde se obtuvo el dinero para restaurar los establecimientos que se utilizaron como centros de votación en la primera vuelta de las elecciones generales, el pasado 16 de junio -solo se usaron Q300 mil-, de ahí también saldrá lo que se invertirá para arreglar los edificios que fueron dañados por las lluvias, indicó Moreno. Se requerirá, entonces, de movimientos internos de montos que no se ejecuten para conseguir la suma para reparar más de 3 mil centros a final del año.

Aún no se han identificado en su totalidad de dónde se ubicarán estos fondos, pero una parte podría provenir, por ejemplo, de sueldos que ha dejado de pagarse a personas que ya no laboran en el Mineduc, así como compra de mobiliario y equipo que ya no se requiere, o bien de otros programas.

“Cuando se acerca agosto ya sabemos y tenemos una previsión de que unidades no van a ejecutar algunos fondos, en alimentación escolar, por ejemplo, la matricula de los alumnos baja, porque se mudan o ya no asisten a clases, y van quedando residuos de dinero que no se gastan en cada unidad, todo eso es trasladado después a la cuenta del Quinto programa”, señaló el viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno.

Lea también: El Mineduc remozará 2 mil escuelas con Q351 millones del préstamo del BID

Para recibir el dinero que se usará en la restauración de las escuelas, las OPF deben enviar a la Dirección Departamental de Educación su solicitud, en la cual tienen que documentar con fotografías los espacios que necesitan arreglos físicos, y especificar las mejoras que se harán. Se debe adjuntar el presupuesto de la reparación.

El programa está destinado para mejoramiento de techos, servicio sanitario, pintura de paredes, reparaciones de pisos, ventanas y servicio de agua, tubería, cableado eléctrico, entre otras correcciones menores.

Reparación por lluvias

Hasta el lunes 1 de julio, un total de 213 escuelas necesitaban ser remozadas por daños ocasionados por las lluvias que comenzaron en la segunda quincena de abril. Para efectuar esos arreglos el Ministro de Educación, Óscar Hugo López, ha mencionado que se requieren aproximadamente Q20 millones.

Las escuelas que necesitan ser remozadas se encuentran en todo el país, pero en los departamentos donde más se reportan daños son San Marcos, con 10 edificios escolares con desperfectos; Sacatepéquez con 23; Sololá tiene 35; Quetzaltenango, 23, y Escuintla, 25. También hay escuelas afectadas en Petén, Totonicapán e Izabal.

Los desperfectos reportados más frecuentes son en techos y derrumbe de muros, pero la Dirección de Planificación Educativa (Diplan) debe hacer un dictamen técnico para determinar la urgencia de las reparaciones, pues se priorizarán aquellas escuelas que presentan más daño, dijo Moreno. Según lo establecido en el informe así se asignarán los fondos a las OPF o bien a las Direcciones Departamentales, esto cuando en alguna escuela los padres no estén organizados -el 8% de las escuelas no tienen OPF- .

Canto mencionó que en las próximas semanas se hará el traslado de los fondos para arreglar las escuelas y trabajar en ellas cuanto antes.

Daños en época electoral

Durante la primera vuelta de las elecciones generales 2019, el Mineduc cedió 1 mil 907 establecimientos educativos para que funcionarán como centros de votaciones, de estos cinco establecimientos educativos ubicados en Alta y Baja Verapaz, Sololá y Escuintla sufrieron daños debido a conflictos que se dieron durante la jornada.

Canto refirió que se coordinó con autoridades locales para atenderlos de manera inmediata, pues fueron daños menores como puertas destruidas y portones forzados. Ya se repararon.

Al rededor del 10% de los centros educativos que recibieron a los votantes han sido afectados por las lluvias, por lo que en las próximas semanas se estaría notificando al Tribunal Supremo Electoral si se puede contar con estos en la segunda vuelta del 11 de agosto, de no ser así, Moreno refirió que deberán sugerir el uso de otros establecimientos.

Alimentación escolar

La viceministra Administrativa, María Eugenia Barrios Robles de Mejía, señaló este martes que ya se entregó a las OPF Q361 millones como parte del tercer desembolso para cumplir con el programa de alimentación escolar, que cubre 40 días de alimentación, con el que se beneficia a 2.5 millones de estudiantes.

Contenido relacionado

>Mineduc confirma a última hora que sí habrá vacaciones de medio año

>Ministerio de Educación conocerá aumento a maestros

>Mineduc reforma normativa sobre ingreso de armas y otros ilícitos