Mineduc: Recuperar los aprendizajes no alcanzados durante la pandemia podría llevar hasta tres años

La viceministra Técnica del Mineduc, Edna Portales, señala en entrevista con Prensa Libre que, si bien se registró deserción escolar en niveles de básico y diversificado durante este período, han realizado una búsqueda activa de jóvenes para reincorporarlos al sistema educativo. En ese esfuerzo 21 mil han retomado sus estudios. También se ocupan de nivelar a los estudiantes que no demostraron las habilidades requeridas para el grado que cursan, según las pruebas diagnósticas, y de tecnificar las escuelas.

¿En qué nivel de aprendizaje están los estudiantes después de dos años de estar alejados de las aulas?

En plena pandemia el Ministerio de Educación hizo una evaluación diagnóstica. Se evaluó a los estudiantes y hay resultados de cómo están los niños desde el nivel preprimario hasta el diversificado en las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática.

A raíz de los resultados hicimos un proceso de mejoramiento de los aprendizajes en función de la información de las escuelas que se evaluaron, y qué niños estaban entre el nivel uno y dos -demostraron habilidades inferiores a lo esperado-, y cómo parte de una de las estrategias que trabaja el Ministerio de Educación es que hoy tenemos resultados, pero también estamos haciendo incidencia en función de atender a niños de segundo, tercero y cuarto grado de primaria – a través de tutorías a cargo de los graduandos-.

En el proceso de mejoramiento de los aprendizajes se incluye a los estudiantes de seminario -según el acuerdo 692-2022-. En este proceso también trabajan voluntarios de servicio cívico, de Conjuve y estudiantes del programa académico y desarrollo profesional.

El proceso implica inscribirse, verificar en qué escuela harán su tutoría y el área que trabajarán: Comunicación y Lenguaje o Matemática. Cómo segunda etapa harán un proceso de formación e inducción para apoyar a los niños, y ahora están en esa fase.

¿Cómo se preparan los graduandos para participar en las tutorías?

Tenemos medios de verificación donde los jóvenes desde su casa hacen ese proceso de inducción, de formación, para que los podamos certificar como tutores en Comunicación y Lenguaje y Matemática. Se hizo un proceso de inscripción. Hay una plataforma específica para el proceso.

¿Cuándo deben comenzar con las tutorías?

Las capacitaciones tendrían que terminar el 15 de junio. La idea es que podamos iniciar prácticamente después de esa fecha, ya en aulas con los estudiantes. El proceso es presencial.

Al comienzo se habló de que los estudiantes menores de edad podían dar las tutorías de manera virtuales, ¿sigue en pie esta mecánica de trabajo?

No. En el caso de los menores de edad y de los estudiantes plan fin de semana y jornada nocturna está la opción de que apoyen con materiales para los niños. Hay todo un listado de los materiales que pueden elaborar para apoyar a que los niños realicen sus ejercicios y actividades de aprendizaje.

Esto es solo para centros educativos públicos, sin embargo, hemos tenido solicitudes de centros educativos privados que se quieren sumar, pero el acuerdo ministerial indica que en el caso de privados deben seguir con el seminario como lo hicieron el año pasado.

Lea además: Guatemala puede perder 1.5 años de escolaridad por el cierre de escuelas

El Banco Mundial presentó en 2021 un informe el cual advertían que de prolongarse el cierre de las escuelas en Guatemala habría una pérdida de 1.5 años de escolaridad. ¿Cómo el Mineduc recuperará ese tiempo y los aprendizajes que no se alcanzaron?

Estuvimos saliendo al campo y nos dimos cuenta de cómo los maestros aplicaron diferentes técnicas, la creatividad afloró en muchos de ellos y tenemos una compilación de experiencias exitosas que trabajaron con sus estudiantes. Por supuesto, estamos conscientes de que tenemos que enfatizar en las áreas de Comunicación y Lenguaje y de Matemática, porque de alguna manera hay una diferencia sustantiva en el hecho de trabajar a distancia y de manera presencial con los estudiantes.

Justo los resultados de (la evaluación diagnóstica) de nivel uno y dos son determinantes para saber qué estudiantes necesitan un mayor acompañamiento.

¿Cuánto tiempo podría llevar recuperar ese aprendizaje no alcanzado por la pandemia?

Cuando vemos los análisis de las diferentes investigaciones que se han hecho, algunas encuestas, algunos hacen referencia de dos y hasta tres años. Sin embargo, creo que depende mucho del trabajo que se haga de manera consciente con los estudiantes.

El apoyo que hemos tenido por parte de los padres de familia, y por supuesto los materiales que los niños puedan utilizar para que les sirva de apoyo en la ejercitación de la lectura, escritura, y particularmente en Matemática.

Lea además: Regreso a la presencialidad: el desafío de las escuelas por lograr un ambiente libre de covid-19 para los estudiantes

Muchos estudiantes que están en segundo primaria no alcanzaron las habilidades en lectoescritura que debieron adquirir en preparatoria y primero primaria al no tener clases presenciales durante estos dos años ¿De qué manera se cubrirán esas deficiencias?

Por eso es la intervención en los estudiantes de segundo grado de primaria. Para los docentes es graníticamente apoyarse en lo que trabajó el maestro de primer grado, y apoyarnos con el resto de los docentes para hacer una intervención integral con los estudiantes.

Creo que más allá de lo que se hizo, es lo que estamos haciendo en el proceso de recuperación. Nadie estaba preparado para esto y de alguna manera se hicieron diferentes intervenciones. Consideró que para todos es una oportunidad el trabajar de manera conjunta y responder de manera integral para apoyar a los niños.

¿Cuál será el impacto en el aprendizaje de estos niños en los siguientes años de estudio?

A nivel de las mismas escuelas ya hicieron su evaluación diagnóstica, vieron cómo van los niños, quiénes son los que necesitan más apoyo.

También tenemos niños con discapacidad visual, auditiva y cuando hablamos de la preprimaria en general, no estamos con la idea de que van a aprender a leer, a escribir, hay competencias específicas para el nivel de educación preprimaria, y es preparar al niño integralmente para un primer grado. La ley específica como edad para ingresar a primer grado 6 años 6 meses.

La pandemia también provocó deserción escolar.

Definitivamente sí, en algunos niveles hubo deserción. Recordemos que muchas familias perdieron a seres queridos que eran los que llevaban el sustento a sus hogares, y jóvenes que quizá ya estaban en el último año para graduarse tuvieron que salir a trabajar para apoyar en sus hogares.

A partir de eso, se trabajan brigada de búsqueda y hay un acuerdo ministerial (504-2022) que nos permite buscar a aquellos jóvenes que por diversas circunstancias tuvieron que salir del sistema educativo. Solo en término de abril a esta parte se logró inscribir en el sector escolarizado más de 9 mil estudiantes en el nivel medio, y en el caso de la educación extraescolar fueron más de 12 mil estudiantes.

Esto es importante, pues en el caso de las del subsistema extraescolar se recibe a los estudiantes en cualquier época del año, y también se facilita el hecho de que por si alguna circunstancia no tiene su documentación se hacen los procesos de evaluación para verificar qué grado le corresponde. Lo importante para nosotros es ayudar a los jóvenes a que finalicen sus carreras y sabemos que la escuela siempre es un factor protector para niñas, niños y jóvenes.

¿Qué nivel se vio más impactado en el tema de deserción escolar?

El nivel medio, allí fue donde muchos jóvenes se vieron en la obligación de salir a trabajar.

En básicos tenemos un porcentaje del 8.9% y en el diversificado es el 8.19%, que es donde hubo mayor deserción. El dato es en todos los sectores.

17 por ciento de deserción escolar en el nivel básico y diversificado durante el 2021.

A parte de esta búsqueda activa, ¿qué otras acciones realiza el Mineduc para reincorporar a los estudiantes al sistema educativo?

Hay acciones como entrega de becas de inglés, que actualmente se facilitan a los jóvenes de diversificado para motivarlos, son alrededor de 5 mil 883 becas. Ellos tienen la posibilidad de comprar su dispositivo, su tiempo de aire y continuar con la beca para formarse y que puedan insertarse al mercado laboral.

¿Y para cerrar la brecha digital?

Este año se están entregando tecnología a 1 mil 896 escuelas. Se les entrega una maleta con 25 tablets, bocinas, un dispositivo con material para que el maestro pueda utilizar. En el caso de los establecimientos que no tienen energía eléctrica, 300 escuelas recibirán energía fotovoltaica y lo que implica el kit para la tecnología en el aula.

Los centros educativos con más de 300 estudiantes reciben tres maletas con tablets, este es un dispositivo que no necesita Internet, pues tiene cargado todo lo que el maestro puede utilizar con los estudiantes.

¿Qué escuelas son las beneficiadas?

Se hizo un análisis desde antes de iniciar el proceso de compra de esta tecnología para priorizar los centros educativos, y hacemos constantemente un mapeo de los centros educativos que ya tienen tecnología en el aula, de manera que el apoyo no sea para el mismo establecimiento, sino que todos tengan la misma posibilidad.

¿El semáforo epidemiológico es el que indica cuándo deben los estudiantes llegar a las escuelas?

En lo que va del ciclo escolar hemos tenido cambios de diferentes acuerdos ministeriales que ha emitido el ente rector que es Salud. En el acuerdo ministerial 1600-2022 se especifica cuáles son las normas que mantenemos como Ministerio de Educación, este acuerdo es para todos los niveles y modalidades educativas.

Básicamente la norma es la misma: que los niños sigan usando su mascarilla, que tengan el distanciamiento físico, que limpien las áreas cuando haya cambio de jornada.

Todos los centros educativos deben aplicar los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Educación.

Hay padres que dudan en enviar a sus hijos a las escuelas, debido a que el país no hay vacunas contra el covid-19 para niños. ¿Es obligatorio que los estudiantes asistan a clases presenciales?

Definitivamente no es obligatorio, en este sentido se respeta la situación particular del padre de familia, sin embargo, sí estamos invitando a la presencialidad en función de todo lo que implica ese compartir con los maestros, los compañeros. Hemos tenido acompañamiento de epidemiólogos no solo en la elaboración de los protocolos, sino en todo este proceso para responder oportunamente a los controles sanitarios en los centros educativos.

Lea además: Solo 17% de graduandos obtiene buen desempeño en Matemáticas y 32% en Lectura, según evaluación de Educación

¿Las pruebas a los graduandos se harán en línea como ocurrió el año pasado?

De acuerdo con el calendario escolar, ya estamos en proceso de evaluación de graduandos, ya iniciamos, y sí se está haciendo un proceso tanto en línea como presidencial.

¿Las graduaciones se harán de manera presencial?

Esto depende de las normas sanitarias, pero básicamente lo que siempre cuidamos es que no haya cobros indebidos a los padres de familia, con relación a temas de seminario ni de graduación.