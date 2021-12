Mingob autoriza establecimiento en Guatemala de la entidad The Halo Trust que elimina minas antipersonales

Añade que The Halo Trust queda sujeta a las leyes y tribunales de Guatemala para todos los actos que celebre o ejecute en el territorio nacional, así como a la vigilancia y supervisión del Estado de Guatemala.

Así mismo, está obligada a tener contabilidad, en forma legal y escrita en idioma español, en que consten las operaciones o negocios que verificaren en este país.

Indica que esta no podrá ejercer actividades de tipo comercial con fines de lucro, quedándole prohibido expresamente realizar actividades relacionadas con juegos de azar, loterías, video loterías o similares.

Aquellas actividades que generen ganancia económica deberán ser utilizadas exclusivamente para acrecentar el patrimonio de la referida entidad o para la realización de sus objetivos.

Advierte que en ningún momento las utilidades provenientes de las actividades que realice la misma, podrán ser distribuidas o utilizadas entre los miembros de la entidad o entidades asociadas de cualquier clase.

No podrá dirigir o asistir en cualquier investigación de problemas especiales que surjan de heridas sufridas por no-combatientes en áreas peligrosas. Tampoco podrá dedicarse a la provisión de asistencia en la remoción de desechos de herramientas militares

Explica que para el funcionamiento de cualquier proyecto o programa de los no contemplados dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases constitutivas, la entidad extranjera deberá contar con la autorización previa de la entidad gubernamental correspondiente.

Este acuerdo publicado este marte empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el diario de Centro América.

Halo Trust ayuda a los países a recuperarse después de un conflicto. “La remoción de minas terrestres, para salvar vidas, es la esencia de lo que hacemos. Trabajamos con comunidades que se olvidan con demasiada frecuencia una vez finalizada la lucha”, resalta en su sitio web.

