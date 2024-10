Ministerio de Ambiente compra equipo por Q1.5 millones para medir la calidad del aire y parámetros de ruido

Viceministro de ambiente afirma que aparatos son necesarios porque no tienen capacidad para efectuar análisis, aunque reconoce que no existe una regulación completa para emitir sanciones.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), autorizó cinco adjudicaciones este año por un total de Q1.5 millones para la compra de estaciones meteorológicas destinadas a monitorear el ruido y la calidad del aire. Sin embargo, se desconoce en qué se emplean específicamente los resultados obtenidos.

De acuerdo con el portal Guatecompras, se adjudicaron Q235 mil 680 para la adquisición de dos estaciones meteorológicas que, según se indica, serán utilizadas en el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial del Marn, con el fin de monitorear el ruido. Además, se destinarán Q235 mil para la compra de un muestreador de partículas de aire ambiental.

El 14 de agosto, el Marn adjudicó Q89 mil 980 por una consultoría en la gestión de la calidad del aire, solicitado por el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial de esa dependencia. Además, se firmó un contrato para obtener tres anemómetros —instrumento utilizado para medir la velocidad y dirección del viento— por un total de Q59 mil 250.

Aunque son concursos competitivos, la empresa beneficiada con los cinco contratos es Seguridad, Medio Ambiente y Tecnología, la que más le ha vendido este año al Marn. En 2023, solo obtuvo un contrato con esa dependencia por Q89 mil 750 por la venta de una estación meteorológica y un selector de frecuencia para el monitoreo del ruido.

Según los expertos, estos equipos permiten obtener controles y conocer los puntos en los que se concentra la mayor cantidad de contaminantes en el aire, con la finalidad de crear estrategias y disminuir las emisiones dañinas.

Postura

Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático reconoce que dicha unidad para analizar la calidad del aire y el ruido no tiene la capacidad técnica para generar resultados, debido a que no cuenta con los equipos necesarios, y espera que con los equipos adquiridos se puedan desarrollar mejores estudios para que se puedan tomar decisiones y evitar más daño al entorno.

A pesar de que se contará los equipos necesarios, el funcionario recalcó que no se cuenta con una regulación para saber cuales son los niveles permitidos, tanto de calidad de aire como de ruido, por lo que trabajan en un proyecto para proponer una legislación, principalmente para emitir sanciones a quién no respete las normativas.

"El ministerio ha tenido poca capacidad tecnica y legal para accionar. Los apartos que se compraron están en proceso de venir, para que en la epoca seca donde se originan los incendios forestales se puedan hacer mediciones", refirió.

En el tema de la consultoría dijo que reciben asesoría de dos expertos mexicanos, puesto que ellos han manejado sistemas avanzados y saben donde instalar los aparatos. Castellanos afirmó que estas estaciones metereológicas son las primeras de varias que se adquirirán.

Préstamo

En febrero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala donó un sensor para la medición de la calidad del aire.

Las anteriores autoridades del Marn dijeron que con el sensor otorgado por el gobierno estadounidense se facilitaría la forma para identificar partículas en el ambiente, y fortalecer el trabajo de los técnicos del Laboratorio de Análisis de Calidad Atmosférica y Audial del Marn.

Se indicó en esa oportunidad que el dispositivo es un préstamo por tiempo indefinido de la empresa 2B Technologies, industria dedicada al desarrollo de instrumentos analíticos para mediciones atmosféricas y ambientales. Sin embargo, el viceministro Castellanos dijo que el aparato tuvo fallas y está en proceso de reparación.

Según información del Marn, el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial es una unidad que se estableció para poder desarrollar líneas de investigación referentes al comportamiento y situación actual de la calidad de aire y ruido en Guatemala.

Guatemala se encuentra ante un panorama alarmante debido a la contaminación por el aire. Actualmente, la calidad del aire de la ciudad de Guatemala posee concentraciones de partículas contaminantes 24.2 veces superiores a lo que se considera aceptable por la Organización Mundial para la Salud (OMS), lo cual indica que se encuentra en categoría perjudicial.

Guatemala es el país con el aire más contaminado de Centroamérica y el décimo sexto del mundo (16), según un informe que recoge estudios nacionales e internacionales, publicado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), en junio último.

De acuerdo al informe, en 2023, la empresa IQAir, junto con Greenpeace, elaboraron un ranking y determinaron que Perú, Chile, México, Guatemala y Colombia eran los países más contaminados de Latinoamérica debido a que la concentración de contaminación en el aire supera entre tres y cinco veces las directrices aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La contaminación atmosférica por partículas finas (PM2.5) acorta la esperanza de vida del guatemalteco medio en 2.4 años”, refiere el estudio.

Municipio más contaminado

Por la misma contaminación, según el informe, se acorta la esperanza de vida en 4.4 años en Mixco, “el municipio con mayor contaminación en Guatemala, debido a que respiran un aire 10 veces más contaminado de lo que recomienda la OMS”.

La IQAir determinó que las emisiones de los vehículos son las principales causas de la mala calidad el aire en Guatemala, Bolivia y Perú, y el aire que se respira es similar al de otros grandes focos de contaminación del mundo como Pune, la séptima ciudad más poblada de la India y Harbin, una ciudad industrial en China.

El impacto de la contaminación en el aire, según cita en el documento, es igual al del tabaquismo, al consumo de alcohol o del agua contaminada. La IQAir determinó que los países latinoamericanos carecen de información totalmente abierta sobre la calidad de aire y es uno de los factores que influyen en que la población desconozca del problema.