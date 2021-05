Ministerio de Salud da marcha atrás y no enviará las vacunas Sputnik V a verificación, porque dice que no hay necesidad

El primer lote de 50 mil dosis de la vacuna Sputnik V llegará a Guatemala el miércoles 5 de mayo. (Foto Prensa Libre: EFE)

La ministra de Salud, Amelia Flores, participó este martes 4 de mayo en la conferencia de prensa del Gabinete de Gobierno en el que abordó varios temas relacionados al coronavirus en Guatemala, entre los que destacó la situación con la llegada de las vacunas Sputnik V.

Flores reconoció que Guatemala decidió utilizar las vacunas rusas Sputnik V, pues esta se respalda en datos e investigaciones científicos y mostró una publicación de The Lancet, que habla sobre la eficacia de esa vacuna.

Añadió que varios países autorizaron la aplicación de emergencia de la vacuna rusa en sus países y que como países de referencia están Argentina y México en América Latina.

Explicó que México les facilitó el lunes 3 de mayo información de la cantidad de vacunas Sputnik V que han utilizado en su proceso de vacunación, las cuales sobrepasan el millón.

“Creo que es importante también mencionar que ellos -México- conocen la calidad de la misma -vacuna Sputnik V-, la efectividad y en base a eso nosotros estamos aplicando esta vacuna que en esta semana se incorporará al Plan Nacional de Vacunación”, citó Flores.

Mostró un listado de 6 países de América Latina que cuentan con autoridades reguladoras con laboratorios nivel 4 que podrían certificar las vacunas.

Expresó que tanto en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México cuentan con estos laboratorios y algunos están en países que están usando la vacuna Sputnik V, y que eso es lo que Salud tomará como soporte y lo que utilizarán como referente de confianza, como se ha hecho con otros medicamentos de emergencia en esta epidemia, y también otro tipo de vacunas.

Luego de los cuestionamientos de reporteros, Flores dijo que algunos diputados pidieron que la vacuna Sputnik V fuera analizada en un laboratorio de referencia, y que ella no entiende cuáles son las razones para dudar de la eficacia de dicha vacuna.

Afirmó que la tarde de este martes 4 de mayo ingresará a Guatemala la notificación de uno de los laboratorios de nivel 4 de México, país que está usando Sputnik V, y por eso no hay necesidad de hacer ningún análisis, pues eso retrasaría sustentablemente la vacunación en el país.

La ministra puntualizó que las pruebas que se tendrían que hacer a las vacunas son tardadas y que no hay ninguna necesidad de evaluar ni de perder el tiempo en hacer esos análisis.

“Quiero hacer énfasis en que la población esté tranquila y confiada de que esta es una vacuna de calidad y que llena las propiedades para las cuales fue adquirida”, refirió Flores.

Las enviarían a análisis

Durante una citación a la que Flores acudió el lunes pasado con diputados de varias bancadas del Congreso, ella mencionó que para el miércoles 5 de mayo se esperaba el ingreso de las primeras 50 mil dosis rusas de Sputnik V.

Flores añadió que a diferencia de las vacunas Sputnik V, las otras empleadas por otros países tienen una certificación de la FDA, EMA o la OMS, por lo que las dosis rusas serán sometidas a pruebas de laboratorio para corroborar su eficacia.

Dijo que se haría un muestreo al azar, de una sola, para que la población quedara tranquila y también los que hacen monitoreo.

“Guatemala no tiene un laboratorio nivel cuatro, por lo que Guatemala está haciendo los enlaces para enviarla a México, Argentina o Brasil, que es donde tienen los laboratorios. Cuando nos regrese la respuesta tendremos la capacidad de utilizarla”, detalló Flores.

En la conferencia de prensa de este martes 4 de mayo, Flores afirmó que Flores, no existe ninguna sospecha de que la vacuna rusa no sirva y están pidiendo a los diputados que aseguran que las que vienen no son vacunas sino agua, que digan de qué fuente obtuvieron esa información. Además, que no es lógico hacer pruebas si no existe ninguna sospecha de que la vacuna no cumple con las calidades.

“Me parece muy crítico que le estén pidiendo únicamente a esta vacuna que hagamos una investigación. Primeramente queremos saber cuáles son las sospechas o qué circunstancias les han llevado a todos a pedir un análisis. Hemos tenido otras vacunas en el país, como Moderna y de AstraZeneca, a la cual nadie ha solicitado ninguna revisión”, añadió Flores.

Agregó que esta vacuna -Sputnik V- está siendo utilizada en varios países y no ha habido ningún inconveniente. Añadió que el gobierno ruso dará una conferencia para explicarle la situación a los que tienen sospechas.

“Lo que quiero dejar claro es que yo no tengo ninguna sospecha que esa vacuna no sirva, yo tengo toda la seguridad, al igual que todos los países que la están utilizando”, señaló Flores.

La ministra hizo referencia a que el decreto del Congreso en donde dice que las vacunas que Salud puede comprar deben tener la aprobación de la EMA, OMS o FDA, pero también de un laboratorio nivel 4 y la Sputnik V tiene esa aprobación de ese nivel de laboratorios.

Vacunas Sputnik V llegarán el miércoles

Flores refirió que ya tienen confirmación de que las vacunas rusas ingresarán al país el miércoles 5 de mayo, pero todavía no está fijada la hora exacta, pero que en el transcurso de las próximas horas lo notificarán.

Agradece a Rusia

Agradeció el apoyo que el gobierno de Rusia le ha dado al país para adquirir la vacuna Sputnik V, pues no ha sido un proceso fácil y reconoció que de aquí en adelante el ingreso de las dosis va a ir aumentando.

“Creemos que es muy irresponsable que algunas personas se hayan atrevido a hablar de este proceso, tanto de la calidad de la vacuna, que cuenta con todas las calidades para poderse administrar, así como en todo el proceso logístico de entrega”, citó la ministra.

Dijo que están preocupados por la filtración del documento oficial y confidencial del contrato de la compra de las vacunas, pues esto podría afectar en algún momento la compra de más vacunas.

“Es muy difícil para algunos actores entender que hay un acuerdo de confidencialidad y para nosotros también sería importante poder hablar de todos los procesos, pero esto no pasa únicamente con la vacuna Sputnik V, sino que pasa con todas las vacunas. Con todos- los fabricantes de vacunas contra el coronavirus- firmamos acuerdos de confidencialidad y con todos hacemos contratos al momento de que esto ya está aprobado”, refirió Flores.

Agregó que hay cláusulas en las que el país podría recibir alguna sanción del país productor de las vacunas, por haber trascendido un documento confidencial.

La ministra Flores aseguró que están haciendo una serie de investigaciones para poder determinar de dónde pudo haber surgido ese documento, que no debió salir a relucir.

