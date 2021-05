“Nos protegemos de la muerte”: Los testimonios e imágenes del inicio de la fase 2 de vacunación en Guatemala

Lala fase 2 de vacunación en Guatemala comenzó el 4 de mayo. (Fotos Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle / Juan Diego González / María José Bonilla / Érick Ávila)

La ministra de Salud Pública y Asistencia Social Amelia Flores dio detalles sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación y afirmó que la fase 2 se programó para que comenzara este martes 4 de mayo.

Flores dijo el lunes 3 de mayo que, durante esta fase se espera inmunizar a al menos 616 mil adultos mayores de 70 años, de las cuales se han inscrito 98 mil.

Según Flores, en los diferentes centros de vacunación se cuenta con personal capacitado para efectuar el proceso.

“Estamos agradecidos con los establecimientos que están colaborando con este proceso. Además, seguiremos haciendo simulacros en otros sitios para luego habilitarlos como centros de vacunación y así avanzar con esta fase”, dijo Flores este martes 4 de mayo durante la conferencia de Gabinete de Gobierno.

Apoyo del Ejército

Según anunció el coronel Rubén Téllez, vocero del Ejército, comenzarán a funcionar 30 brigadas de vacunación, las cuales estarán disponibles por tiempo indefinido en el interior del país.

En las brigadas se contará con 720 elementos y cada una de ellas tendrá 24 personas conformadas por enfermeras, médicos y otros puestos.

Testimonios de los adultos mayores

En la actualidad Guatemala acumula 7 mil 578 decesos a causa de la enfermedad y 228 mil 871 casos positivos. Además, permanecen activos 15 mil 76 casos de coronavirus en el país y 206 mil 217 personas se han recuperado de la enfermedad.

La incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes es de 1 mil 357.6, la tasa de mortalidad, 45 por cada 100 mil habitantes y la letalidad se sitúa en 3.2%.

Rodeados de incertidumbre y miedo, guatemaltecos mayores de 70 años asistieron este martes 4 de mayo a los diferentes centros de vacunación para recibir la dosis de vacuna contra el covid-19.

Algunos mostraron optimismo y otros compartieron detalles de cómo han vivido durante esta pandemia.

Telma Gómez de 74 años dijo que, desde el 13 de marzo de 2020, cuando se anunció el primer caso en Guatemala, ha seguido las instrucciones de prevención.

“El año ha sido difícil para todos. Hemos tenido que guardar las medidas sanitarias necesarias. Uso de mascarilla, lavado constante de manos. Al principio creí que nos íbamos a volver alcohólicos de tanto alcohol que usábamos, pero vamos bien”, dijo Gómez.

La guatemalteca de 74 años se consternó y lloró al contar que se aferra a la vida y que desea que esta pandemia concluya.

“Vine porque quiero evitar la muerte. Creo que es obligación moral y ética de todos venirnos a vacunar, porque en la medida que lo hacemos, nos protegemos de la muerte, pero también protegemos el entorno y eso es bien importante”, agregó

Longevidad y amor por la familia

Al igual que Telma Gómez, una pareja de esposos asistió al centro de vacunación que se habilitó en la Universidad Rafael Landívar y compartieron su experiencia durante la pandemia del coronavirus en Guatemala.

“Nosotros damos gracias a Dios que nos vacunen, pero en realidad ya estamos grandes. Nos trajeron y hacemos lo que nuestros hijos quieren porque ellos nos quieren todavía”, dijo María del Carmen Vielman Zúñiga de Méndez, guatemalteca de 96 años.

Sobre los riesgos de contagio y los protocolos de seguridad, la guatemalteca contó que su familia se ha encargado de que ella y su esposo estén seguros.

“Le soy sincera. No he sentido nada porque mis hijos me han cuidado y nosotros siempre hemos estado bien. En realidad, no hemos pasado ningún problema porque nos cuidan nuestros hijos y nietos y estamos siempre bien en la casa, agregó.

Sobre la importancia de la vacuna y la prevención del coronavirus, la guatemalteca aseguró que su esposo, Roberto Méndez Castillo, cumplió 99 años el lunes 3 de mayo y que llegar a esa edad para ellos es un privilegio y que tienen la bendición de contar con el respaldo de su familia, por la que anhelan vivir varios años más.

“Espero que en realidad se vacunen todos porque esto va para largo y no sabemos cuando se va a terminar. Ya que nos hacen el favor de vacunarnos, hay que hacerlo y dales gracias a todos los que nos ayudan. Además, nosotros los ancianos tenemos que darle más gracias a Dios porque ya estamos grandes, pero toda la juventud y todos los que lo necesiten, que se vacunen porque esto es necesario”, concluyó María del Carmen.

Arnoldo Méndez, hijo de María del Carmen y Roberto, indicó que se reunieron en familia y decidieron que sus padres se vacunaran. “Tuvimos una reunión familiar para ver si se vacunaban porque ya están grandes y pensamos en las reacciones. Sin embargo, entre todos decidimos que lo mejor era vacunarlos, por eso los traemos para protegerlos”, dijo Arnoldo.

“Hemos estado encerrados, sin visitas. Hemos salido poco, trabajado desde casa y si salimos, siempre lo hacemos con protección. Nuestros padres son un ejemplo para todos y queremos protegerlos para que nos duren otros años más”, concluyó Arnoldo.

En Chinautla

En otro puesto de vacunación como el que se habilitó en Chinautla, se observó afluencia de guatemaltecos.

De acuerdo con relatos de varios adultos mayores, afirmaron que desconocen instrucciones exactas sobre la vacunación.

Algunos indicaron que el mensaje que recibieron con las indicaciones es confuso y que no incluye horarios, mientras que otros vecinos del sector dijeron que no se vacunarán debido a los supuestos efectos secundarios que provocan las vacunas.

En el Centro de Salud Gerona, zona 1

En Mixco

Personas de la tercera edad asistieron al salón Paseo Los Campeones en Mixco, el centro de vacunación habilitado en ese sector del país.