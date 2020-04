Mintrab registra mil 400 despidos durante la emergencia por coronavirus

En lo que va de la emergencia por coronavirus mil 400 personas denunciaron despidos. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El ingreso del coronavirus al país pone ha propinado un golpe a la economía nacional, como efecto dominó transformó la sede del Ministerio de Trabajo (Mintrab), en zona 9, en sitio de lamentaciones porque cientos de personas llegan a tratar de denunciar sus despidos.

El panorama no es el mejor para las empresas en le época de la emergencia, algunas personas llegan a sus trabajos o reciben llamadas en las se les notifica de que fueron despedidos.

“No lo crees hasta que te dicen que no hay trabajo, este lunes llegué y ni toqué mis herramientas. El dueño de la herrería me dijo que no podía pagarme porque no hay trabajo en el negocio”, lamentó Julio Padilla Nájera en el ingreso al Mintrab.

Padilla Nájera llegó a calcular las prestaciones laborales que le corresponden en Ley, pero las oficinas estaban cerradas por salubridad -asilamiento social- de los empleados de esa sede gubernamental.

En el barandal del ingreso al Mintrab fueron colocados letreros que decían “cerrado” y las personas se detenían a apuntar las instrucciones de otros rótulos.

“El Ministerio de Trabajo y Previsión Social habilitó un formulario exclusivo para denuncias laborales por el #Covid-19 en su sitio web: https://www.mintrabajo.gob.gt/”, dice uno de los letreros.

Nohemí Ortiz, ayudante de cocina, por la emergencia perdió su trabajo en una cadena de restaurantes.

“Entiendo al patrono, sé que si no hay clientes no hay negocio. Ahora vine al Ministerio de Trabajo a que me ayuden a calcular mis prestaciones y está cerrado, deberé pedirle favor a alguien que me diga cuánto me toca recibir y quiero ayuda porque me quedé sin sueldo”, lamentó Ortiz mientras anotaba en un papel la dirección del sitio web.

En la puerta del Mintrab el agente de seguridad instruyó a los nuevos desempleados que debían ingresar a la plataforma digital del Ministerio para resolver sus dudas, minutos después una empleada de esa sede estatal trató de resolver más dudas.

Con Q15 en la billetera llegó el mensajero en motocicleta, Roberto García, y buscó ayuda porque está esperanzado en el bono que prometió la presidencia a los desempleados.

“Salgo temprano ilusionado en que alguien querrá los servicios de mensajería en mi motocicleta, pero las empresas a donde iba están cerradas. Apenas gano Q35 diarios y antes del coronavirus llevaba Q100 a mi hogar, ahora ni siquiera estoy almorzando para evitar ese gasto y les dejo mi número por si alguien tiene un trabajo para mí: 52261159”, sollozó Guzmán.

El mensajero en motocicleta no tiene empleo formal desde 2017 y pertenece a las estimaciones de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del año pasado: siete de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad.

En esta emergencia hay profesionales perdiendo los trabajos. Leonor Tuchán, docente, se presentó acongojada al Mintrab porque horas antes recibió la llamada de la administración del colegió en el que laboraba y le notificaron que por “reorganización” rescindían de sus servicios.

“Estoy triste porque me esforcé enseñando a los estudiantes e impartí clases en esta emergencia por plataforma digital y en estos momentos me dejaron desamparada. Busco denunciar porque no me pagaron mi salario y mis prestaciones dijeron que lo harían cuando crean pertinente hasta después de la emergencia”, lamentó Tuchán.

Gobierno

El ministro de Trabajo Rafel Lobos Madrid explicó que el centro de llamadas 1517 es una de las vías por las que se pueden denunciar los despidos, pero por la demanda está “saturada” y se hace lo posible por atender las consultas.

“Hay algunos momentos en que se satura el sistema -centro de llamadas 1517-, entonces, seguimos atendiendo los tema que nos corresponden”, justificó el ministro.

Ante las dudas para poder interponer las denuncias por despidos Lobos Madrid expuso que “se debe presentar la denuncia al Ministerio de Trabajo, en la página –https://www.mintrabajo.gob.gt/”, – está el formulario para que presenten su denuncia y luego se procesa para analizarse en Inspección General”.

En el caso de la docente Tuchán quien denunció que el colegio en que laboraba le pagarían sus prestaciones hasta después de la emergencia el ministro de Trabajo precisó que, “eso no le puedo decir si es así o no, porque a mí no me consta” y luego expuso que, “contestar cosas hipotéticas es complicado porque a lo mejor no se está dando -el despido y postergación del pago de prestaciones-“.

Lobos Madrid confirmó que hay mil 400 denuncias interpuestas en la cartera por despidos en lo que va de la emergencia y respecto a la ayuda económica gubernamental para desempleados dijo que “la respuesta está en el artículo 3 del decreto 13-2020”.

¿Qué dice el Decreto 13-2020?

El tres de abril último el Congreso de la República aprobó el decreto 13-2020 que contiene beneficios para las personas que perdieron sus plazas de trabajo durante la emergencia por coronavirus.

El artículo 3 del decreto determina un “Fondo para la Protección del Empleo” y establece que se creó “con el objeto de apoyar a los trabajadores del sector privado, cuyos contratos de trabajo, de conformidad con la legislación laboral y como consecuencia del estado de calamidad pública establecido por el Organismo Ejecutivo, hayan sido objeto de suspensión debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social”.

Según el decreto 13-2020 el fondo de Q2 mil millones será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, que “podrán ser otorgados a los beneficiarios autorizados por un monto fijo de Q75 diarios por trabajador, el cual se acreditará y entregará tomando en cuenta la disponibilidad de fondos existentes”.

El decreto establece que los ministerios de Trabajo y Economía definirán los requisitos para acceder al beneficio del Fondo para la Protección el Empelo”.

Lobos Madrid no precisó si los requisitos para otorgar el beneficio a desempleados están o no definidos en la actualidad.

