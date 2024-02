 MP realiza diligencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora por posibles irregularidades en compra de escaleras eléctricas y elevadores

Horas más tarde, El MP publicó que la Fiscalía contra la Corrupción, como parte de una investigación en curso, realizó diligencia de inspección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en seguimiento a investigación relacionada posibles irregularidades en la adquisición de elevadores y escaleras eléctricas.

Argueta afirmó en su conferencia de prensa que en el proceso de licitación se compraron ocho ascensores y seis gradas eléctricas para el aeropuerto, pero la empresa que ganó la licitación incumplió con las especificaciones técnicas de la licitación y llevó unas de diferente medida.

Prensa Libre publicó el pasado 26 de enero que la DGAC adquirió por más de Q8 millones los elevadores y escaleras eléctricas, pero el tamaño de estas no se ajusta para lo que habían ofrecido.

Además, que el 4 de julio de 2023 el titular de la DGAC firmó el contrato administrativo DS-31-2023 con Hernán Alfonso Ríos Balleza, representante de Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima, acerca de la licitación (DGAC-LIT-05-2023).

La DGAC adquirió 5 elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, con capacidad de carga de 1150; tres elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, capacidad 1350. También seis escaleras mecánicas (escaleras eléctricas), más el servicio de instalaciones de los ocho elevadores y las seis escaleras mecánicas. El 13 de abril de 2023 la DGAC publicó en el Diario de Centro América la licitación.

En la conferencia de este 1 de febrero, Argueta refirió que la Comisión Receptora de DGAC hizo del conocimiento que las gradas incumplían con dichas especificaciones técnicas requeridas desde un inicio.

Dijo que como ejemplo ellos habían pedido unas gradas de un metro de ancho, pero el reporte de la Comisión Receptora detalló que las que llevaron tenían una medida de 80 centímetros.

Señaló que por esa razón, no pueden recibir las mencionadas gradas eléctricas, pues no cubren las necesidades que el aeropuerto necesita, ni cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.

Afirmó que ahora hay un procedimiento legal que se está llevando a cabo, y que solicitó el apoyo de la Contraloría General de Cuentas con una auditoría especial para ese evento de compra y también para acompañamiento en el proceso administrativo y jurídico para estar seguros que se cumplieron con todos los requisitos de ley.

“Por el momento ya se hizo un reporte de la Comisión Receptora, ya se hizo también un análisis jurídico por parte de Aeronáutica Civil… en sí, toda la documentación ha sido trasladada al Ministerio de Comunicaciones, ya que es una licitación, por lo tanto, la máxima autoridad en este caso es el Ministerio de Comunicaciones que nos tiene que también dar las instrucciones de cómo proseguir con estas gestiones de cómo proseguir con este evento”, dijo Argueta.

Para el 30 de abril

Argueta también dijo que informaron al Ministerio de Comunicaciones la solicitud por parte de la empresa a la que se le adjudicó la licitación de las gradas eléctricas y ascensores que ellos reconocen el error que cometieron y también que incumplieron en los tiempos de entrega.

Añadió que la empresa también ofrece la importación de nuevas gradas eléctricas con las especificaciones correctas que pidió la Aeronáutica Civil y lo ofrecen para el 30 de abril de 2024.

“Esto obviamente es un proceso legal que en el que ellos incumplen, pues, la institución tiene que ejecutar la fianza, inhabilitarlos incluso en no poder ofertar al Estado por cierto tiempo según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado” dijo Argueta.

No se ha pagado nada

Argueta dijo que algunos medios de comunicación han afirmado que se habían desembolsado los Q8 millones 650 mil, por las escaleras y elevadores, pero aseguró que la DGAC “no ha pagado ni un centavo” de esa licitación.

“El pago va a ser única y exclusivamente en el momento que se entreguen las gradas eléctricas y ascensores con las especificaciones técnicas que Aeronáutica Civil solicitó y recibido por parte de la Comisión Receptora”, afirmó .

“Es un es un pago en contra entrega a entera satisfacción de las necesidades del aeropuerto. Así que quiero aclararles que Aeronáutica Civil no ha desembolsado un solo centavo, no ha dado que ningún anticipo, puesto que es un producto que el Estado está adquiriendo. Es muy diferente como vemos en el caso de las carreteras que se dan ciertos pagos conforme van avanzando la obra en este caso no es así, no funciona de esta forma, porque es un producto que está adquiriendo el estado de Guatemala y esto se va a pagar hasta el momento que se entreguen a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas que desde un momento Aeronáutica Civil solicitó y que el oferente también estableció en su oferta las especificaciones técnicas correctas”, señaló Argueta.

Sin gradas y por una rampa

Argueta también comentó que por el momento no estarán funcionando las gradas eléctricas y se espera que estas funcionen a partir del 30 de abril.

“Sabemos que el aeropuerto no para, es un aeropuerto que no es de seis, ocho horas de ocupación como era antes era, hace cinco o seis años, ahora es un aeropuerto de 24 horas así que hemos hecho un caminamiento a través de diferentes puertas de abordaje en las que hay rampas, en las que los pasajeros no tienen necesidad de utilizar escaleras”, refirió Argueta.

Comentó que el mencionado caminamiento baja por rampas directamente a Migración y eso puede ser utilizado por pasajeros que utilicen sillas de ruedas quienes tengan alguna discapacidad y así no haya problemas por la falta de gradas eléctricas y ascensores.

“Esto sabemos que causa serios problemas, es algo incómodo, pero es la única solución que tenemos con el fin de que no haya necesidad de utilizar gradas eléctricas o asesores para los pasajeros que visitan aeropuerto de Guatemala” puntualizó Argueta.