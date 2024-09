A partir de lo que establece el artículo 41 del Decreto 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) actualmente no puede cobrar 117 trámites de los que ofrece, debido a que no los ha digitalizado como lo exige la ley. Estos procesos serán gratuitos hasta que el MSPAS digitalice completamente los trámites estipulados en la ley.

La Ley de Simplificación busca que todas las entidades del gobierno logren la simplificación y digitalización de trámites. Para ello, se fijó como fecha límite finales de agosto, momento en el que todos los ministerios debían tener los trámites completamente digitalizados para ofrecer más accesibilidad a la población. Aquellas entidades que no lograron cumplir con este mandato no pueden cobrar por los trámites que aún no se pueden realizar de forma digital.

“Ese plazo ya se venció”, puntualizó Edie Cux, coordinador y director de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), quien agregó que el 80% de las entidades ya habían cumplido con la ley. Sin embargo, el coordinador mencionó algunos organismos que no lograron efectuar la digitalización antes de la fecha límite.

El MSPAS es una de las entidades que todavía no ha completado el plan de digitalización de sus trámites, por lo que 117 de estos serán gratuitos para quienes lo soliciten.

Trámites sin cobro

Según Carmelo Durán, asesor de despacho del Ministerio de Salud, entre los trámites que no se cobrarán están los de cementerios, los de regulación, vigilancia y control de la salud, los cuales anteriormente tenían un costo que el Ministerio podía aprovechar para cubrir sus necesidades.

Además, Ana Luisa Olmedo, vocera del MSPAS, indicó que también se dejarán de cobrar los trámites más representativos para la institución, entre los que se encuentran la certificación de alimentos, la certificación sanitaria de medicamentos y productos afines, las tarjetas de salud, las tarjetas de manipulación de alimentos y las licencias sanitarias.

Sin embargo, Durán asegura que, a pesar de dejar de cobrar estos trámites, se seguirá trabajando de la misma manera y que no dejarán de proporcionarlos. “Tal y como dice la ley”, enfatizó el asesor.

Según Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, algunas entidades sobreviven mayormente de los cobros de los trámites que ofrecen; sin embargo, otras no dependen de estos ingresos para funcionar, siendo el MSPAS una de ellas. Según una tabla creada por la iniciativa Guatemala No Se Detiene, el Ministerio de Salud perderá alrededor del 0.6% de sus recursos, lo cual es mínimo en comparación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), cuyos ingresos por trámites representan el 4%.

A largo plazo

Bolaños argumentó que, en algunos casos, los ministerios tendrán que cubrir ciertos gastos con fuentes de ingreso tributarias, en lugar de ingresos propios, puesto que no contarán con los cobros de los trámites. Esto podría provocar que algunos gastos no se realicen, lo que retrasaría y comprometería algunas operaciones importantes, debido a que desde los ingresos tributarios solo se puede gastar un monto fijo, señaló el coordinador técnico.

"Esto no es sostenible", aclaró Bolaños, y aseguró que la falta de cobro debería alinearse con los incentivos de las autoridades para que trabajen rápidamente en la digitalización. Bolaños recalcó que el adecuado financiamiento de las entidades públicas es necesario, tanto como la creación de trámites simples y accesibles.

A partir de esto, Durán aseguró que se plantearon como fecha límite este año para terminar de digitalizar estos trámites. “Vamos a tener que duplicar esfuerzos lo antes posible”, argumentó el asesor, quien mencionó que el 25% de los trámites de regulación ya se encuentran en la fase final y el resto de trámites están en desarrollo.