Mujer da a luz en una veterinaria en zona 10 tras haber pedido ayuda

La mujer, que no fue identificada en la publicación, fue atendida por los médicos veterinarios el pasado 22 de abril. (Foto Prensa Libre: Vivian Marroquín / Facebook)

En la camilla donde suelen atender a los animales y entre la medicina que reciben los pacientes de cuatro patas, una mujer dio a luz el pasado jueves por la tarde, luego de haber pedido ayuda a los paramédicos y no recibirla.

El personal de la veterinaria Animal Planet, ubicada en la diagonal 6 de la zona 10 de la capital, recibió de emergencia a la mujer que ya estaba en trabajo de parto.

Según una publicación hecha por la médica Vivian Marroquín, el bebé nació sano, sin embargo, pudo haber estado al borde de la muerte si ellos no los hubieran atendido.

Lo que escribió Marroquín menciona que los paramédicos no quisieron atender a la mujer aduciendo que “exageraba” los dolores y que aún no estaba dilatada. “Le dijeron a la mamá que no atendían porque eran exageraciones y no estaba dilatada y para colmo si no llevaba mascarilla, no la dejaban entrar al hospital” escribió sin especificar a qué centro médico la mujer había solicitado atención.

“Nosotros no tuvimos camilla para ingresarla, pero si brazos para cargarla, nuestra vocación y humanidad hizo que todo saliera a la perfección”, indicó en la publicación donde compartió fotos y videos del parto.