“Necesitamos reglas claras”: Recolectores y recicladores muestran preocupación por Reglamento de separación de desechos

Esta disposición ha originado distintas reacciones de parte de los recolectores de desechos, quienes afirman que no han sido informados sobre este Reglamento.

Mientras que la Gremial de Recolectores señaló que aún no tienen respuesta del Ministerio de Ambiente a sus peticiones y es que no permita que el Reglamento entre en vigencia.

Julio Orellana, vicepresidente de la Gremial de Recolectores a escala nacional, informó que están preocupados de que la ley entre en vigencia porque no hay reglas claras.

“Lo que necesitamos es de establecer cómo es que nosotros debemos trabajar y que la población esté enterada de las condiciones de cómo ellos tienen que sacar la basura, porque hasta el momento no se ha se ha empezado ni la primera fase, y no hay una separación de orgánico o inorgánico”, señaló.

Dijo que otra preocupación es que entrará en vigencia el Reglamento y no tienen un lugar adecuado para disposición final de los desechos.

Explicó que hay materiales que no tienen opción a reciclarse, entonces lo que están haciendo por ahora es enviarlo a disposición final y no saben si van a incurrir en una multa.

“Necesitamos que se establezcan las reglas claras y como como gremial, pues eso es lo que se trata”, agregó Orellana.

Agregó que como Gremial hacen campañas de limpieza y han trabajado para eliminar basureros clandestinos, aunque se trata de que las municipalidades también apoyen, pero según él, no siempre tienen apoyo.

En ocasiones, con propios recursos de los recolectores han logrado eliminar los basureros clandestinos y tratar de mejorar el ambiente.

Cuando le preguntaron cuál es el reto que ven con el Reglamento de separación de desechos, respondió que las condiciones para para los recolectores son complicadas.

Dijo que deben madrugar, no solo por tratar de cumplir con el tren de aseo, sino por el tráfico en la ciudad y sumado que en el relleno sanitario hay horarios para el ingreso.

Informó que en el relleno sanitario de la zona 3 el ingreso es a las 8:00 horas y a las 16:00 horas ya no dejan ingresar. En ocasiones, algún accidente en su ruta les complica la llegada al vertedero y el camión queda cargado para el día próximo y deben tenerlo vació para seguir con la ruta del día.

Afirmó que no están en contra de la ley, porque tendría un beneficio y no se perdería tiempo porque la basura iría separada, aunque el problema que ven es que hay deshechos que no tienen ningún fin de para el reciclaje.

Solicitó que se establezca una mesa técnica para establecer esas condiciones y qué se va a hacer en el relleno sanitario para la separación de desechos.

Sugirió que debe haber una campaña de información para que los usuarios tomen en cuenta la separación de desechos, “pero las reglas no están claras todavía y eso es lo que nos preocupa”.

Qué opinan los recicladores

Guajeros del vertedero del Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (Amsa) esperan que los camiones descarguen la basura para encontrar algo del material que puedan reciclar y vender.

Sandra Argueta tiene unos 28 de años de dedicarse al reciclaje para obtener ingresos económicos para su familia. Añadió que gracias a los desechos logran obtener materiales para vender.

Por la libra de lata ganan Q3 y en ocasiones al día reciclan de cuatro a cinco libras, al referido vertedero llegan los compradores.

Su labor es separar los desechos y Argueta ve positivo que la basura llegue clasificada al vertedero.

Afecta a recicladores

Lorena Morales, otra persona que recicla, explicó que por el plástico duro pagan a Q75 el quintal. Respecto del Reglamento, indicó que este les afectaría porque los recolectores del camión guardarían el material y lo llevarían directo a empresarios que lo compran.

Añadió que en el reciclaje todo el material es rentable para la venta.

Irma López, una compradora de material reciclado indicó que el quintal de vidrio lo pagan a Q18, el nailon a Q50 el quintal, la lata y el aluminio a Q4 la libra.

Lo que más compra es la lata, cobre y vidrio. Indicó que desconoce la disposición de separación de la basura.

Recolectores de desechos

Este martes 1 de agosto, un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión acompañó en su jornada a un grupo de recolectores y recicladores, quienes indicaron que enfrentan dificultades ante la disposición que está próxima a entrar en vigencia.

Algunos de los recolectores de basura tienen más de 20 años trabajando en ello y eso les ha permitido sacar a sus familias adelante. También indicaron que ninguna casa separa su basura ni en la primera fase que pide el reglamento.

El reloj marca las 2:30 de la madrugada en el Mercado de Villalobos, la zona 12 de Villa Nueva, una de las áreas más pobladas de ese municipio, pero donde recolectar basura enfrenta un doble reto, las áreas rojas y la dificultad para llegar a las casas que pagan el servicio.

Con luces de emergencia llega el camión amarillo destinado a este sector, en el vehículos van seis recolectores que se dedican a bajar los callejones empinados de las colonias que componen Villalobos.

Allí la gran mayoría de las personas cuelga las bolsas de basura o costales sobre las ventanas o con lazos para evitar que los perros esparzan los desechos en los callejones.

Con grandes bultos de basura en la espalda, los recolectores recorren los callejones donde el camión no entra, estos bultos pesan entre uno y dos quintales.

Una de las historias es la de Arsenio Valenzuela Carias, quien desde hace 13 años recoge desechos para obtener ingresos económicos para su familia.

Recordó que unos amigos lo llevaron a esta labor que calificó de honrada para obtener ingresos y sacar adelante a sus tres hijos.

Valenzuela indicó que otra labor que tiene es separar el vidrio, el papel, la chatarra y la lata, labor que hacen dentro del camión.

También se entrevistó a José García Velásquez, de 39 años, quien tiene 23 de recolectar basura. Resaltó que su labor ha sido agradable porque ha convivido con buenas personas.

Su labor comienza a las 2:00 de la madrugada y la hora de salida varía entre las 15 y 17 horas y en ocasiones a las 21 horas. Añadió que la necesidad económica lo llevó a esta labor.

Añadió que en ocasiones se les dificulta la recolección por vidrios rotos y jeringas usadas que les causan heridas al momento de trasladar la basura al camión.

Indicó que separar la basura representa un trabajo extra porque deben apartar vidrio, papel, plástico y las latas.

Qué dice Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por medio de un comunicado informó que en conjunto con la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), coordinan esfuerzos para trabajar por el Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.

Añadió que las tres instituciones integraron un equipo técnico para avanzar en la Gira Nacional de Socialización del Reglamento 164-2021, la cual será con los alcaldes electos que asumirán los gobiernos locales en enero del 2024.

La gira tiene como objetivo informar a las autoridades municipales electas sobre las implicaciones de la normativa, dar detalles de las responsabilidades de cada ente y facilitar la implementación para promover una gestión integral de los residuos y desechos sólidos.

Como parte de la coordinación interinstitucional, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Gerson Barrios Garrido, el comisionado presidencial de Asuntos Municipales, Luis Ruano, y Gerson López, director ejecutivo de ANAM han determinado varias acciones para hacer llegar toda la información y dar acompañamiento a las nuevas autoridades locales para que puedan proyectar las acciones que deberán desarrollar en su gestión para cumplir con el Reglamento 164-2021 en beneficio del ambiente de sus municipios.

Agregó que a través de este trabajo conjunto se llevaron a cabo las primeras reuniones de socialización en donde participaron los alcaldes recién electos de Chiquimula, Esquipulas, San Jacinto, Olopa, San Juan la Ermita y Quezaltepeque.

Ambiente afirmó que unificando recursos humanos y económicos se continuará la semana próxima con la programación para ir abarcando a todos los municipios, lo que permitirá brindar el conocimiento y las herramientas necesarias para que las municipalidades implementen las acciones necesarias que permitan un cumplimiento progresivo de este reglamento.

Las autoridades que lideran esta gira han reconocido que este tipo de alianzas son vitales en la creación de sinergias de trabajo que puedan dar como resultado la aplicación adecuada del Reglamento 164-2021 y “grandes beneficios para la protección y cuidado del medio ambiente”