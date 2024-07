En los últimos 15 días se ha reportado un alza de precio en los productos del mercado que confirman la canasta básica, lo que ha afectado la economía de los vendedores y compradores guatemaltecos.

De acuerdo a las declaraciones de varios compradores, esta alza afecta porque los productos han llegado a valer muchísimo más, por ejemplo un güicoy sazón puede llegar a valer Q40, mientras que una libra de tomate puede llegar a valer Q10, en lugar de Q6.

"Esto nos afecta, ya que sube de precio pero los salarios no", dice una de las compradoras, mientras que una vendedora afirma que, aunque les gustaría bajarle al precio de los productos "no se puede porque no ganarían dinero para subsistir"

Los guatemaltecos buscan una razón del alza de precio de los productos, y mientras algunos lo atribuyen a las lluvias y al daño de la infraestructura vial, otros lo atribuyen a sequía o tormentas que han "destruido" los cultivos.

