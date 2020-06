“No estamos ni cerca de esa fase cero, estamos en la escalada”, advierte comisionado contra el coronavirus

Edwin Asturias, epidemiólgo que fue nombrado comisionado presidencial contra el coronavirus. (Foto Prensa Libre: Noe Medina)

El Ministerio de Salud emitió el acuerdo 146-2020 que integra las fases para reducir las medidas de confinamiento, pero para que esto suceda deben cumplirse con ciertas condiciones en los indicadores del coronavirus.

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el covid-19 (Coprecovid), destacó que aún faltan algunas acciones para que ocurra la reapertura.

“Estamos en la fase de aceleración de la pandemia. No estamos ni cerca de esa fase 0. Estamos en la escalada, pero la escalada no supone solo de casos, sino de capacidad de atención a la enfermedad. Cuando hayamos aplanado la ola, podremos trabajar sobre esos indicadores”, destacó Asturias.

La Coprecovid también trabaja en conjunto con las alcaldías y Ministerio de Comunicaciones para establecer la reapertura del transporte público que podría funcionar con el 50% de su capacidad.

La fase 0 se considera ese momento para la preparación de la “desescalada”, cuando comencemos en ese proceso el plan consiste en que comienza la relajación de las medidas de confinamiento y permitirá con mayor flexibilidad la movilidad afuera del domicilio y hacia los lugares de trabajo.

También para que comience a establecerse la fase cero los condicionantes son que se reporte el descenso en la notificación de casos nuevos durante un periodo de catorce días, además de una baja en el reporte de casos sospechosos, ocupación de camas a menos del 80% y la disponibilidad de equipo de protección personal para salud para cinco días.

El siguiente paso es la fase 1 que está definida como el “inicio de la desescalada” y será cuando se podrá establecer la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo como el comercio o servicios de mostrador, restaurantes y cafeterías, además de actividades deportivas profesionales y los alojamientos turísticos.

En este proceso se debe cumplir también con otros catorce días después de la fase 0 en donde también continúe a la baja los casos nuevos, los sospechosos, descenso en la proporción de pruebas positivas, disminución de la ocupación de camas hospitalarias a menos de un 75% y disponibilidad del equipo de protección personal para diez días.

Después será la fase 2 que se considera una apertura intermedida en donde luego de haber cumplido con las fases anteriores se podrán abrir las actividades económicas y centros de trabajo que aún estaban restringidos.

Para que se cumpla esa parte también deben de pasar de nuevo 14 días con descenso de los indicadores del covid-19.

La última fase es la 3 y se definió como la apertura a la nueva normalidad en donde se prevé que todas las actividades económicas sean abiertas con las medidas de seguridad y distanciamiento social requerido. A este punto podrá volver el país cuando bajen otros 14 días todos los indicadores.

Asturias explicó que estos parámetros se han establecido para “trabajar sobre ellos cuando se haya aplanado la curva”. Mientras la tendencia de contagios no se contenga, no se pueden poner en marcha las fases de la reapertura. Sumado a ello, el epidemiólogo y pediatra dijo que “aún no contamos con el número de pruebas diarias suficiente para sentirnos cómodos con las cifras”.