Casos nuevos por coronavirus en Guatemala llegan a 394 y se suman 15 víctimas mortales

lamentablemente mientras la población que aún no lo hace, se ponga la cabeza sobre los hombros, esto va a ir en aumento y las pruebas de hisopado no es la solución, la población tiene que calmarse y dejar de hacer conglomerados saturados los cuales son la causa de la propagación del virus, la mayoría no usan la mascarilla, la llevan en el cuello como si fuera bufanda contra el frío, no señores(as) no es contra el frío es contra el virus, si no lo han notado, cuídense, y al hacerlo están cuidando a sus seres queridos, hagan caso y verán como salimos adelante de esta crisis