“No quieren recibir a mi abuelito”: el drama de una mujer para ingresar a su familiar con covid-19 al hospital del Parque de la Industria

En sillas y con oxígeno permanecen pacientes con coronavirus en el Hospital Parque de la Industria, debido a la gran cantidad de casos que se registran en el país. (Foto Prensa Libre)

Guatemala enfrente una de las olas más severas de covid-19 de toda la pandemia, con días en la que la positividad ha alcanzado 50%, con escasas pruebas para detectar el virus y sin vacunas suficientes para continuar con el Plan Nacional de Vacunación.

El pasado jueves 1 julio se reportaron 2 mil 855 nuevos casos de covid-19 en el país, el peor día de contagios en Guatemala, y los hospitales del país están al borde del colapso.

Ese día, médicos y enfermeras que trabajan en los servicios covid-19 del Hospital Temporal del Parque de la Industria denunciaron que fueron despedidos y que los pacientes están muriendo en ese sitio por falta de medicamentos.

Este viernes 2 de julio una mujer llegó desesperada al hospital del Parque de la Industria, pues buscaba un espacio para que recibieran a su abuelo, contagiado con covid-19.

La afectada narró que solicitó apoyo con un cuerpo de bomberos y ellos llevaron a su abuelo en ambulancia al Hospital Roosevelt, al Hospital General San Juan de Dios y en ninguno lo quisieron recibir.

Luego lo trasladaron en la misma ambulancia hacia el Parque de la Industria en donde no lo quisieron recibir, pues según le dijeron ese centro asistencial está a máxima capacidad y no pueden tener más pacientes.

“No quieren recibir a mi abuelito. Ya fuimos al San Juan de Dios y ya fuimos al Roosevelt y no lo recibieron y lo mandaron aquí -al Parque de la Industria- y acá no lo pueden revisar. No lo reciben porque ya no hay espacio, dicen”, comentó la mujer, quien no reveló su nombre.

Explicó que su abuelo tiene 82 años y que logró ingresar al hospital, pero allí adentro no lo recibieron porque no tienen espacio.

“Dice que ya no se puede, -recibir enfermos- porque no hay enfermeras y no hay nada. Que ya no hay espacio pues todos los que están allí están en silla de ruedas o en camillas”, señaló.

Agregó que su familiar aún no había sido vacunado contra el covid-19.

En el interior del centro asistencial ya no hay camillas, todas están llenas y muchos pacientes de covid-19 están en los pasillos y permanecen en sillas o sillas de ruedas y con oxígeno.

La mujer se quedó en el lugar esperando poder hablar con alguna autoridad para ver si era posible que le recibieran a su abuelo.

91% de ocupación en hospitales

Los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, el de especialidades de Villanueva y el temporal del Parque de la Industria han señalado ya están saturados debido a la gran cantidad de pacientes que están buscando ayuda médica.

Los directores de esos centros asistenciales han reconocido que sí tienen pacientes en sillas ante la necesidad de atención que tienen muchas personas que ya están en un grado crítico de la enfermedad.

San Juan de Dios

El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, reconoció que ya no tienen espacio para aceptar a más pacientes en estado crítico.

Esto ocurrió con un paciente que llegó en una ambulancia de Mixco y a quien ya no se le pudo dar atención, pues aseguró que ahora están superando el nivel en un 300% de ocupación.

Según el viceministro de hospitales, Francisco Coma, en la actualidad hay un 91% de ocupación en camas de pacientes en estado crítico.

Refirió que el Ministerio de Salud había indicado que el nivel de alerta en el país se alcanzaría con el 80% de ocupación, pero que ahora ya se supera un 11% esa cifra.

“El rebalse de casos es significativo. Desgraciadamente estamos viendo un nivel de contagio es muy alto y pacientes que están llegando muy gravemente enfermos a los hospitales y es una situación muy complicada. Llevamos todos los equipos de dirección médico y personal tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo, pero estamos en una situación verdaderamente crítica” dijo Coma en una entrevista a La Red.

En el acumulado de al menos 10 días se han reportado ya cerca de 10 mil casos positivos activos donde se estima que el 3% llegará a los hospitales; sin embargo, ya la ocupación de los hospitales en las áreas críticas supera el 91% mientras que en la de pacientes moderados ya se alcanza el 60%.

Hospital Regional de Occidente

Ahora hay un 85% de ocupación. Allí tienen 50 camas para pacientes en estado crítico y 32 están ocupadas.

Hospital Temporal de Xela

Hay un 80% de ocupación. Hay 85 pacientes moderados; sin embargo, están en un 100% en el intensivo, es decir ya está lleno.

San Juan de Dios

Ahora supera el 300% de ocupación registrando 18 intubados, ellos solo tenían capacidad de 6 pacientes.

Tienen 114 camas para moderados, ahora 85 están ocupadas.