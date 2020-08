“No somos moneditas de oro”: las frases de Giammattei durante entrega de alimentos en la que participó Joviel Acevedo

El presidente Alejandro Giammattei participo en la cuarta entrega de alimentos en una escuela de Izabal. En el evento también participó el sindicalista Joviel Acevedo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El presidente Alejandro Giammattei participó este lunes 17 de agosto en la cuarta entrega del programa de Alimentación Escolar en la Escuela Oficial Urbana Mixta Ernesto Lara, Puerto Barrios, Izabal, un evento en el que también participó la ministra de Educación, Claudia Ruiz, y el secretario de Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Joviel Acevedo.

Durante su discurso, el mandatario se refirió a varios temas, entre lo que destacan la reforma educativa, a la cual, según el mandatario le podrán atención a pesar de que algunos sectores (sin especificar) se opongan.

A continuación, algunas de las frases que pronunció el mandatario:

“Hoy, mientras unos estamos en la pena otros hoy en la mañana demostraron que están en la pepena, tratando de frenar, tratando de enviar mensajes equivocados”, dijo Giammattei, quien no especificó a qué se refería, pero este día taxistas y pilotos de buses bloquear la ruta al Atlántico en el km 283.

“A duras penas llevamos siete meses en el poder y cinco meses y medio de enfrentar la pandemia y los males de más de 40 años de un sistema de Salud que estuvo en el olvido”, refirió el presidente con referencia a la situación en la que está el sistema de Salud.

“Lo que no podemos ser Harry Potter y sacar una varita mágica, porque ese cuate no existe, existe en la imaginación de una escritora, pero no podemos resolver las cosas con magia”, dijo el mandatario referente la búsqueda de soluciones a los problemas a los que se enfrenta Guatemala.

“Sabemos la necesidad de una reforma educativa, así como tenemos que reformar el sistema de Salud, necesitamos reformar la educación en Guatemala”, refirió Giammattei.

“Por décadas ha habido siempre aquí una agenda oculta de mantener a la gente en la ignorancia, porque a un pueblo que tiene educación no se lo babosean muy fácil”, comentó al hacer énfasis en la importancia de una reforma educativa.

“Entro al baño solo porque era muy grande mi necesidad”, comentó sobre la experiencia que vivió hace una semana en una escuela de Sayaxché, Petén, donde, según él, ya se gestiona la construcción de sistemas sanitarios de mejor calidad.

“Los maestros a veces les dicen a los mochecitos si no hay manifestación en los baños, cuatro o cinco adentro, no puede ser”, dijo el presidente con respecto a la calidad de los servicios sanitario en una escuela en la Reinita, Sayaxché, Petén.

“No somos moneditas de oro, ya ni las moneditas de oro le caen bien a la gente porque si le dan una de 18 kilates la quieren de 24, ya no las moneditas de oro nos conforman”, dijo sobre las críticas hacia el Gobierno.

En tanto, Joviel Acevedo se mostró satisfecho con el programa de alimentación que llevará raciones a los estudiantes durante los próximos 50 días; además, dijo que esperan volver a las aulas, pero que se deben cumplir con medidas de seguridad necesarias, por lo que instó a las autoridades a ejecutar proyectos de infraestructura.

“Lo que digan algunos medios mañana o dentro de un ratito de la relación que hay entre este sindicato con ustedes -del Gobierno- es para el bien del pueblo de Guatemala y especialmente de los más de tres millones que dependen de la educación pública”, dijo Acevedo.

Con la cuarta entrega de alimentos se busca beneficiar a 2.5 millones de estudiantes de preprimaria y primaria del país, con una inversión de Q500 millones.

La cuarta entrega contará con alimentos no perecederos y verduras para cubrir más de 29 mil establecimientos educativos. En los cinco municipios de Izabal se beneficiará a 72 mil 334 niños.