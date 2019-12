Nueva política nacional busca hacer más accesibles y seguros los medicamentos en Guatemala

La regulación del uso y precio de las medicinas es uno de los objetivos de la Política de Medicamentos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El objetivo de esta política es hacer accesibles los medicamentos a la población, además de tener control en los precios y el uso adecuado de los mismos.

La política está basada en cinco ejes de trabajo y contempla algunos cambios en la cartera, como la creación de la Autoridad Reguladora Nacional de medicamentos y otras tecnologías, que tenga independencia técnica y autonomía administrativa y financiera.

Además, se espera que se incremente de forma gradual el presupuesto destinado a la salud, hasta alcanzar como mínimo el 6% del PIB. Esto implica implementar mecanismos para contención del gasto y promover compras conjuntas a entidades internacionales, se informó.

Los cinco ejes de trabajo de la política son:

Transparencia: Se contempla el desarrollo y fortalecimiento de medios que informen de forma libre al público y que permita que lo usuarios dispongan de forma oportuna y regular de la información confiable y relevante.

Uso racional de medicamentos: Este eje contempla las estrategias para que un paciente reciba el medicamento apropiado para su necesidad clínica, en la dosis que corresponde según sus requerimientos individuales, por un periodo de tiempo adecuado y al menor costo para él y su comunidad. En este se incluye el listado básico de medicamentos y la regulación de la publicidad y promoción para reducir la automedicación.

Accesibilidad: Incluye estrategias para garantizar la disponibilidad de los medicamentos en los servicios de salud públicos y privados, además de precios accesibles a la población. Aquí también se promueve la regulación y contención de precios de las medicinas.

Financiamiento estatal sostenible: Se toma como indispensable la definición, asignación y ejecución de los recursos financieros destinados al sector público de salud, además de una gestión eficiente para lograr la disponibilidad oportuna de medicamentos y otras tecnologías de salud en el país.

Garantía de calidad: Que incluye la investigación, el desarrollo y la producción, incluyendo el control de calidad, las buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución, fiscalización y farmacovigilancia.

Actualizan listado básico

Además de la política, la cartera presentó hoy la actualización del Listado Básico de Medicamentos, un documento que sirve de guía sobre las medicinas mínimas que deben existir y su uso correcto en un hospital, centro o puesto de salud.

Este listado básico fue modernizado después de seis años y ahora se plantea que esto ocurra cada dos y se hace con la participación de un equipo multidisciplinario que se basa en el perfil epidemiológico del país, protocolos y normas de atención vigentes y una clasificación por categorías.

En la actualización se agregaron medicamentos y ahora podrán ser utilizados tanto en hospitales como en centros y puestos de salud según su recurso humano y capacidad de resolución.

Ampliación de contrato

El ministro de Salud, Carlos Soto, informó que el miércoles 18 se reunió con personeros de la empresa Productos del Aire y acordaron la prórroga, por seis meses más, del contrato para el suministro de oxígeno en los hospitales.

Esta ampliación se hace mientras se levanta un nuevo proceso para un contrato abierto.

Además, los hospitales y áreas de salud están en alerta amarilla por las fiestas de fin de año, pues se prevé un incremento de accidentes, por lo que se pidió a los conductores, tanto de motocicleta como de automóvil a que utilicen casco, cinturones de seguridad y a respetar los límites de velocidad.

Además, las quemaduras por pólvora y por agua caliente, son otros sucesos que afectan principalmente a los niños, por lo que Soto hizo un llamado a los padres de familia para tomar precaución y evitar estos incidentes.

Restricción de antibióticos

Soto también fue consultado sobre la capacidad de la cartera de Salud para regular la venta libre de antibióticos en las farmacias y tiendas de barrio, a lo que respondió que ya se emitió una orden y esta es la que debe seguir la población. “Yo no soy el papá para estar atrás de todas las personas”, indicó, para afirmar que es obligación de los guatemaltecos acatar las normas que se emiten.

En septiembre, el ministro anunció operativos para verificar que no se haga venta libre de estos productos y afirmó que las farmacias que no estén registradas serán cerradas.

Quiere ser presidente

Durante su discurso, en la entrega de la política de medicamentos, el ministro dijo que le gustaría ser presidente.

“Si puedo, seguro que sí me voy a tirar para presidente. Lo he pensado, si me costó en Salud y lo logré, el desgaste fue tan grande, pero ¿por qué no tener otros retos? Apenas tengo 68 años, hay presidentes mayores que yo, a los 72 fácilmente puedo ser presidente”, afirmó.

Soto se mostró conmovido y por momentos lloró, mientras agradecía a los viceministros, directores de áreas de salud y de hospitales y al personal que lo acompañó durante su gestión.

