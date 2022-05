Padre e hijo cantan en los pasillos del mercado La Terminal zona 4 de la capital para volver a México

La familia Martínes se dedica a la música desde que tienen memoria, asegura Eduardo pues es algo que ha heredado de su padre y su abuelo.

Sin embargo, ahora junto con su esposa de origen hondureño se encuentra en Guatemala intentando recaudar fondos para retornar a Chiapas, México, lugar de donde es originario.

“Mi esposa es hondureña, vino a ver a su familia, pero para viajar cantamos donde podemos”, narra. Asegura que “de esto vivimos”, y lo hacen para regresar a su casa. Han estado cantando y recaudando fondos, pero fueron víctimas de un asalto. Les robaron la bocina y celulares que usaban para hacer karaoke. Ahora usan una vieja guitarra.

Con el instrumento en mano ambos interpretan canciones regionales mexicanas y aseguran que esta es una manera de ganarse la vida de forma honrada.

“Antes teníamos una bocina y con celular hacíamos karaoke, pero al salir de acá -La Terminal- nos asaltaron”, recuerda Eduardo y asegura que ahora buscan recaudar fondos para los pasajes y así retornar a México.

Aparte de La Terminal también recorren mercados como el de San Martín, La Parroquia; Jocotales, Santa Luisa, donde ahora ofrecen incluso canciones para el Día de la Madre a quienes así lo deseen.

“La música desde que tengo uso de razón ha sido una manera honrada de llevar el pan sobre la mesa a casa, la ejerzo que viene de herencia, toda mi familia pertenece a una familia de músicos, lo hacemos con mucho amor”.

México en los últimos tres años se ha convertido en un país que acoge a miles de migrantes del Triángulo Norte, debido a ser el país que comparte fronteras con Estados Unidos, sin embargo, también han endurecido las medidas contra aquellos que entran de manera ilegal y de donde miles son expulsados mes a mes, por lo que asegura que ser mexicano en tierras ajenas representa un doble reto, principalmente por el maltrato que les dan derivado a la situación de los migrantes en su país.

“Es un poquito complicado ya que algunas personas me reciben muy bien, cuando les digo que soy de México cambia la forma de pensar sobre mi, por lo que está pasando en mi país, por los migrantes y todo muchas personas cuando digo que soy de México no nos apoyan, sienten un poco de coraje a los mexicanos vaya, por ello cuando canto prefiero no decir que soy de allá y mejor quedarme callado” enfatiza Eduardo mientras se prepara para interpretar una canción junto a su pequeño que asegura le gusta la música, las cuales además interpreta con una gran voz.