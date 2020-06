Panorama adverso para Guatemala en el ascenso de la curva de contagios por coronavirus

El gobierno analiza propuestas para empezar el desconfinamiento mientras las proyecciones advierten más casos en julio y agosto próximo. (Foto Prensa Libre Hemeroteca PL)

El panorama de la pandemia del coronavirus en Guatemala para las próximas semana y meses no es nada alentador, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés) y la organización Our World in Data.

Los cálculos de ambas entidades pronostican que en julio y agosto se reportará el doble de casos de los que en la actualidad se registran. En las últimas semanas, las cifras de contagios de covid-19 han estado entre 300 y 400 diarios y, según las proyecciones, llegarán a los mil 200 casos por día.

Ambas proyecciones matemáticas se basan en un estudio para epidemiólogos, y aconsejan tomar en cuenta esas previsiones, pero advierten de que son estimaciones y pueden variar de acuerdo con el comportamiento de la población y las políticas gubernamentales.

Según los datos, se registrarían 18 mil 858 casos en los próximos 30 días, y el promedio diario en este período podría ser de 628 pacientes positivos por día. Para el 15 de julio, Guatemala registraría 29 mil 600 casos, y para esa fecha habría 871 fallecidos por covid-19.

“Mi lectura es que estamos en una escalada y no hemos ni llegado al pico máximo de la pandemia, y falta aún que en esta curva ascendente de casos se forme una meseta, eso significa que en la más alta cantidad de casos positivos habrá una permanencia y luego, pero aún muy lejano, estará la disminución”, expuso el epidemiólogo Arturo Sánchez López.

“Para nada hay que pensar en que la curva se va a aplanar o que de la noche a la mañana la pandemia tendrá un comportamiento diferente”, dijo Sánchez, y explicó que “normalmente las pandemias hacen el trazo de la gráfica Campana de Gauss: suben, hacen la meseta y empiezan a bajar”.

Para finales de junio, las proyecciones del MIT y Our World in Data coinciden en que se registrarían 19 mil 298 casos.

Sánchez coincide con las proyecciones, y señala que “a pesar de que hay transmisión comunitaria, los casos aún se concentran en el área central del país: Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez. Aún debe haber una elevada de casos en otros departamentos”.

Otra causa por la que se prevé que aún falta para llegar a la cima de la pandemia es que “no se han respetado las medidas sanitarias ni de distanciamiento”, señaló.

Las proyecciones sugieren que a partir del 25 de junio próximo el comportamiento de la pandemia será más severo, solo del 25 al 30 de ese mes se reportarían tres mil 114 nuevos casos, y en ese período serían registrados 622 pacientes positivos por día.

Medidas no se cumplen

“Hay un uso inadecuado de la mascarilla, no hay distanciamiento social, no hemos alcanzado un adecuado lavado de manos y las restricciones se retiraron durante los fines de semana. Para mí, eso no fue una decisión adecuada, porque aún no estamos preparados, tampoco estamos listos para habilitar el transporte público; eso es totalmente riesgoso”, criticó Sánchez López.

El catedrático de Psicología de la Universidad de San Carlos Mariano González expuso que en las próximas semanas serán fundamentales “las decisiones gubernamentales y el comportamiento de las masas” para atender la emergencia.

“Hay una serie de eventos a analizar en cuanto al comportamiento social. Debemos ser claros que a la mayoría de la población no ha estado al alcance la educación y salud, ahora es muy complejo atender las disposiciones presidenciales”, señaló.

El comienzo de la emergencia era fundamental para atender las circunstancias en que se encuentra la atención de medidas sanitarias, porque “cuando se impuso el toque de queda hubo varios detenidos, pero luego se fue permitiendo algunos vehículos en horarios restringido y después de tres meses hay más filas de vehículos en el regreso a sus hogares”.

Analizan planes

Edwin Asturias, epidemiólogo que dirige la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, el martes último afirmó que hay planes para habilitar el transporte público, el comercio y las iglesias, pero aclaró que serán analizados.

En la región también hay planes de desconfinamiento. En El Salvador se instaló una mesa de negociación entre diversos sectores de la sociedad y el Gobierno para reabrir la economía.

Panamá, Honduras y Costa Rica avanzan en los planes de disminuir el aislamiento. Pero ningún país de la región mantuvo un estricto confinamiento como lo hicieron países en Europa, como Italia y España, así como China, en la ciudad de Wuhan.

En España, el confinamiento obligatorio empezó el 15 de marzo y la apertura se dio 42 días después, el 26 de abril. Italia tuvo un período de 55 días en aislamiento estricto, y empezó a retirar algunas medidas el 4 de mayo último.

Guatemala ya casi cumple tres meses desde que se reportó el primer caso de coronavirus, pero no ha mantenido un confinamiento total, excepto por tres fines de semana.

“En esta fase de aumento de casos será vital la decisión del Gobierno para controlar la situación. Las decisiones gubernamentales son las que regirán la situación, porque las leyes están y ellos deciden si las hacen cumplir o no”, dijo González.