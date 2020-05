PDH: 90 pacientes por covid-19 en el Hospital de Villa Nueva son atendidos por tres médicos

La jefa de Supervisión Hospitalaria de la PDH, Zulma Calderón compartió los hallazgos encontrados este domingo 10 de mayo en el Hospital de Villa Nueva. Calderón, quien también es médico, explicó que hay 90 pacientes diagnosticados de covid-19 recluidos en dicho centro asistencial.

De los 90 pacientes que se encuentran recluidos, 11 se encuentran en el área del intensivo, mismo que está a su máxima capacidad, 17 pacientes están en el área de intermedio, ocho en pediatría y neonatología, y 54 en encamamiento.

Calderón explicó que estos 90 pacientes están siendo atendidos desde este fin de semana por tres médicos, debido a que el viernes un médico dio positivo y se tuvo que enviar a cuarentena al equipo médico incluidas cinco enfermeras.

La jefa de supervisión de hospitales manifestó que hay pacientes a quienes han tenido complicaciones renales, no han sido atendidos debido a que la empresa suspendió el servicio por la falta de pago.

También señaló que había en existencia 200 trajes de bioseguridad, sin embargo, esto es muy poco ya que se utilizan 120 diarios.

“Es urgente que se asigne personal para que se atienda la emergencia, los tres médicos que están atendiendo están contratados en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, pero por el compromiso que tienen trabajaron el fin de semana, pero se desconoce qué personal va a atender este lunes”, explicó Calderón.

Sin espacio en hospitales

Calderón explicó que se trasladó a 28 pacientes del hospital temporal del Parque de la Industria al Hospital de Quetzaltenango, basado en la disponibilidad de camas.

“En el Parque de la industria ya no están recibiendo pacientes porque ya no tienen lugares, y esto sumado a lo que pasó en Villa Nueva, nos pone en una situación grave que no tenemos espacio para seguir ingresando pacientes”, dijo la funcionaria de la PDH.

Por aparte, Calderón explicó que en algunos hospitales se quejan de que hay trajes de protección no son de buena calidad.

Por los hallazgos señalados por la PDH se intentó obtener una postura del Ministerio de Salud, sin embargo la encargada de comunicación social, Ana Lucía Gudiel no ha respondido por los hechos denunciados.