Personalidades e instituciones ven como golpe a la libertad de expresión la captura de José Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, ha declarado que Zamora fue detenido por los delitos de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, pero no profundizó porque dijo que el caso está en reserva.

Curruchiche dijo que Zamora será presentado ante un juez en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en las siguientes horas. “Está capturado como empresario, no como periodista”, añadió el fiscal, quien dijo que Zamora.

Curruchiche fue sancionado este mes por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir investigaciones de corrupción” en Guatemala y “perseguir con investigaciones aparentemente falsas” a exfiscales anticorrupción.

Zamora y su medio han sido opositores al Gobierno de Alejandro Giammattei, como otros en sus más de 20 años de vida, con la publicación de muchos reportajes que señalan la corrupción dentro del Ejecutivo y sobre el MP, que ahora es dirigido por Consuelo Porras.

La orden de detención la giró el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y junto con Zamora fue aprehndida la auxiliar fiscal Samari Gómez Díaz, sindicada de revelar información confidencial.

Rechazo y preocupación

A la Torre de Tribunales acudió el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para verificar su situación, después de que allanaran su vivienda y el medio que dirige.

Aseguró que es preocupante la situación que se vive debido a que se está violentando la libertad de expresión. Aseguró que buscan verificar que se respeten las garantías legales de Zamora.

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, hizo un llamado a las “autoridades a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales”.

En su cuenta de Twitter redactó: “he sido informado sobre allanamientos en la residencia del periodista José Rubén Zamora -beneficiario de medidas cautelares de la CIDH– y el medio que preside, elPeriódico. En 2021, la RELE recibió información sobre la activación de procedimientos penales en su contra”.

“He intentado tomar contacto telefónico con Zamora e integrantes de su equipo y no he podido. Me informan que varias personas estarían retenidas e incomunicadas. Daré seguimiento y hago un llamado a las autoridades a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales”, agregó.

He sido informado sobre allanamientos en la residencia del periodista José Rubén Zamora -beneficiario de medidas cautelares de la @CIDH– y el medio que preside, @el_Periodico, en 🇬🇹. En 2021, la RELE recibió información sobre la activación de procedimientos penales en su contra. pic.twitter.com/WYG36i9syu — Pedro Vaca V. (@PVacaV) July 30, 2022

El editor guatemalteco y Premio Internacional Jeri Laber a la Libertad de Publicación de la Association of American Publishers, 2021, Raúl Figueroa Sarti escribió en sus redes sociales “el ataque de hoy de la fiscal de la corrupción en contra de José Rubén Zamora y elPeriódico es un ataque a la libertad de expresión”.

El ataque de hoy de la fiscal de la corrupción en contra de José Rubén Zamora y @el_Periodico es un ataque a la libertad de expresión. Detrás de eso están el delincuente que ocupa la Presidencia y la clica empresarial que lo respalda, el @CACIFGuatemala — Raúl Figueroa Sarti (@FigueroaSarti) July 30, 2022

Juan Papier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), exigió a las autoridades guatemaltecas que “se respeten las garantías de debido proceso”, de Zamora.

Actualización: han arrestado a @ChepeZamora, director de @el_Periodico. Exigimos que se respeten sus garantías de debido proceso. El @MPguatemala no puede abusar de la reserva del proceso penal para limitar indebidamente la transparencia o restringir el derecho a la defensa. https://t.co/AmLqDjHxAr — Juan Pappier (@JuanPappierHRW) July 30, 2022

El presidente de @el_Periodico José Rubén Zamora, quien ha sido capturado arbitrariamente, cuenta con medidas cautelares por parte de la @CIDH. https://t.co/hAlfR3853S — Alianza por las Reformas (@AlianzaRgt) July 30, 2022

A la residencia del periodista guatemalteco han llegado diversas personalidades para conocer su situación. Por ejemplo, Gonzalo Marroquín, indicó a noticiero Guatevisión que este episodio era preocupante porque se está vivienda una situación muy parecida a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua en donde han abierto procesos contra periodistas por un supuesto lavado de dinero.

“Esto nos debe hacer entender a los guatemaltecos que lo que se está viviendo es complicado y debemos estar atentos porque ahora es Zamora, pero más adelante podrían ser más comunicadores que denuncian los actos de corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei”, resaltó.

El diputado Aldo Dávila y Jairo Flores se hicieron presentes en las afueras de la residencia del presidente de El Periódico para solidarizarse. Aún se desconoce los motivos de detención y de allanamientos. pic.twitter.com/D000yphwNm — Sara Solórzano (@ssolorzano_PL) July 30, 2022

Las fuerzas de seguridad, además de haber llegado a la casa del presidente de Zamora también allanaron las instalaciones del matutino, donde “prohibieron la comunicación a los trabajadores”, según denunció el matutino.

Zamora recibió en junio de 2021, de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, como parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

Cronología: Décadas de ataques y amenazas a elPeriódico https://t.co/IzYiB2BdOi — elPeriódico (@el_Periodico) July 29, 2022

El periodista, fundador y presidente de elPeriódico, denunció en octubre de 2021 que ante la opinión pública que Giammattei, en conjunto con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, “están fabricando” un caso en su contra para encarcelarlo.

Amigos, por favor RT. Nos pueden seguir: esta cuenta es de un grupo de periodistas comprometidos con denunciar las agresiones a la #prensa proteger la libertad de expresión y el derecho a informar. pic.twitter.com/ljiJDfZry3 — Claudia Méndez A (@cmendeza) July 30, 2022

Porras fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir la Justicia” en Guatemala, pero pese a ello Giammattei la reeligió en mayo pasado por cuatro años más.

Los criminales que hoy gobiernan tienen el objetivo de eliminar a cualquier persona en Guatemala que les critique. Nadie está a salvo. Es momento que el pueblo de Guatemala desborde todos los espacios en rechazo contundente a la dictadura. — Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) July 30, 2022

Las publicaciones de Zamora y El Periódico en la última década evidenciaron diversos actos de corrupción en los Gobiernos de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2021-2015), pero también en las Administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del mismo Giammattei.

En Guatemala, el @MPguatemala y la FECI confirman la captura del director de @el_Periodico José Rubén Zamora. El jefe de la FECI José Rafael Curruchiche fue sancionado en la Lista Engel de EEUU por armar casos judiciales. Fue nombrado en sustitución de @JSandoval1982 — Gabriel Labrador (@glabrador) July 30, 2022

Varias organizaciones sociales han manifestado su repudio públicamente este viernes por la detención de Zamora.