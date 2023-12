Pirotecnia en Guatemala: las recomendaciones de Bomberos Voluntarios para prevenir accidentes y quemaduras

Muchos de estos planes de prevención abarcan no solo el evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas para evitar accidentes de tránsito, sino también el uso adecuados de los fuegos pirotécnicos, muy comunes en estas épocas del año.

Según Byron Morales, miembros de los Bomberos Voluntarios, los incidentes por el uso de la pirotécnica tienden a incrementar en estos días previo a la Navidad, y mencionó que los accidentes suelen ocurrir en terrenos baldíos.

“Muchas veces los incendios inician cuando los menores comienzan a lanzar cohetillos a los terrenos baldíos, en donde se encuentra basura o maleza, y esto provoca que el fuego comience a crecer debido a los fuertes vientos que hay en diferentes zonas”, indicó Morales.

El bombero citó un incendio forestal que ocurrió la noche del pasado 22 de diciembre cerca de un residencial ubicado en la zona 6 de Villa Nueva, incendio que fue controlado por los cuerpos de socorro tras casi seis horas de trabajo y más de 15 mil galones de agua.

Recomendaciones

Ante el incremento de accidentes por pirotecnia, Morales dio una serie de recomendaciones para prevenir cualquier riesgo de incidentes.

El primero que dio el cuerpo de socorro a la población es el de obtener la pirotecnia adecuada de acuerdo a la edad de los menores.

“También recomendamos no quemar morteros cerca de las casas, ya que la onda expansiva puede incluso romper vidrios y causar heridas a personas que se encuentren cerca”, dice Morales.

Otra recomendación que dio es el de no meter pirotecnia en bolsas de pantalones o abrigos, así como en mochilas y en lugares que puedan ser altamente inflamables como una cocina.

Registros de accidentes

Respecto a los casos de quemaduras por el uso de la pirotecnia, Morales dijo que los Bomberos Voluntarios han registrado hasta el momento 16 casos de personas que han sido trasladadas a un centro asistencial, de estos, ocho han sido menores de edad.

“Realmente los números incrementan en la noche del 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero. Por lo que esperamos que los menores estén bajo la vigilancia de los padres para evitar el aumento de estas estadísticas”, afirma Morales.

La mayoría de quemaduras, agrega el cuerpo de socorro son de quemaduras de primero y segundo grado.

“Pasa debido a que, o el menor no prendió adecuadamente un cohetillo, o que los niños empiezan a lanzarse pirotecnia entre ellos y estos se quedan impregnados en las prendas de vestir”, recalcó.

Otro detalle que dio Morales es que el tiempo de recuperación de una quemadura de primer o segundo grado oscila entre los 15 a 20 días.

Sin embargo, cuando se trata de quemaduras más graves y que incluso llegan a afectar la zona del músculo, pueden haber riesgos de daños permanentes y de un proceso de recuperación a largo plazo.

Vendedores

Los cuerpos de socorro también hacen un llamado a los vendedores de pirotecnia a que tengan a la mano cosas como un balde de agua o un extintor.

Llamadas falsas

Otro detalle que dejó ver Morales es el incremento de bromas telefónicas que, en su mayoría los menores de edad, hacen a los cuerpos de socorro.

“Hemos visto un incremento de estos casos, de casi el 50%, por ello solicitamos prevención de los padres para que esto no ocurra y que no provoque que no se atienda un verdadero accidente”, dice Morales.

Finalmente, Morales agregó que los cuerpos de socorro estarán al servicio de la población a través de su número telefónico y de más de cinco mil elementos.

“Que la población recuerde que el número de emergencia es el 122 a nivel nacional y estaremos más de 5 mil 200 cuerpos de socorro al servicio de la población.