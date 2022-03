“Estamos sobreviviendo con lo mínimo”: Ciudadanos explican cómo les afecta el aumento en el precio de la gasolina en Guatemala

Muchos de ellos han asegurado que su economía personal se ha visto afectada ya que deben gastar una mayor cantidad de dinero para transportarse de un punto a otro, ya que algunos contaron que ganan el salario mínimo.

Por otro lado, las personas que prestan sus servicios de transporte como los populares “mototaxis” han aseverado una baja en la demanda de los usuarios solicitando sus servicios, teniendo únicamente de respaldo aquellos contactos fijos que les permiten ganar el mínimo.

“No podemos permitirnos gastar mucho más”

José Rosales, un ciudadano que vive en Ciudad Quetzal, aseguró que está gastando Q40 diarios en su trayecto desde su hogar hasta el Mercado de La Terminal.

“Está muy dura la situación dado a que no hay mucho trabajo. No sabría decir cuánto podría ser sostenible esto porque de por sí ya es un gasto mucho mayor a lo que hacía anteriormente”, comentó.

Brenda Chiquitó, otra ciudadana, dijo que los taxis que la llevan desde la Plaza Florida hasta la Roosevelt le cobran Q7, mientras que los buses extraurbanos cobran una media de Q5 de pasaje.

“Nosotros tenemos sueldo mínimo y no podemos permitirnos gastar más de lo que tenemos presupuestado porque no tenemos más”, explicó.

Oscar Villegas, que se dedica a prestar servicios de transporte de mototaxi, principalmente en las zonas del Obelisco y la Roosevelt, aseguró que los altos precios en los combustibles han afectado su presupuesto.

“Antes yo llenaba el tanque de gasolina con Q60, pero ahora estoy gastando desde Q90 hasta Q100 y me ha afectado bastante”.

Villegas explica que al día gasta más de Q35 en sus viajes, y obtiene de beneficio alrededor de Q120 al día. Dice que se ha mantenido por medio de contactos fijos que le permiten tener un sustento económico diarios.

“Tengo muchos contactos que me piden llevarlos a sus destinos, me piden también que lleve varios artículos suyos o mandados a diferentes partes de la ciudad y es así como he estado sobreviviendo”.

Finalmente, Villegas lamentó la baja demanda de los usuarios que solicitan sus servicios.

“De por sí se ha dificultado mucho mi trabajo con el tema de la pandemia, pero ahora con los precios de los combustibles es más difícil que los clientes pidan de mis servicios”.

Verificación

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) comenzó operativos el 7 de marzo para verificar que no exista especulación en los precios de los combustibles y que las estaciones cuenten con la documentación necesaria y que despachen productos de buena calidad y en cantidades exactas. Quien incumpla será objeto de sanciones, incluso, penales, informó la cartera.

“Pedimos facturas de compra, de venta, verificamos cuánto producto tienen de inventario y chequeamos que la calidad y cantidad del producto que le despachan al guatemalteco sea la correcta”, dijo ese día, Luis Ayala Vargas, viceministro de Energía y Minas encargado del Área de Minería e Hidrocarburos.

Iniciativas

Durante la sesión ordinaria del Congreso, del 8 de marzo, diputados dieron lectura a tres iniciativas de ley que tienen por objeto paliar la crisis económica causada por el incremento en el precio de los combustibles y, aunque los parlamentarios pudieron haber agilizado el proceso, por mayoría se acordó que siguieran su trámite y pasaran al análisis de la Comisión de Finanzas.