“El pueblo lo paga todo”: relatos de guatemaltecos que han pagado hasta Q37 por galón de gasolina y cómo resienten la situación

Miguel López es un taxista de la capital que asegura que la situación económica de Guatemala es insostenible, pues alrededor del precio de los combustibles gira el valor de otros productos de consumo diario y, en su caso el de transporte, pues ahora está obligado a modificar los precios por carrera, ya que el galón de gasolina ronda los Q40, algo que, según recuerda, no había visto antes.

“Hace dos días empezó a tener bastante variante del combustible, vamos a ver que algunas gasolineras tenían precio de Q35 y Q36, pero hoy en la mañana algunas tienen el precio de Q37, lo que nos afecta mucho porque la gente no quiere pagar más, por ejemplo, por un servicio que antes valía Q20 nosotros para no salir tan perjudicados en la economía estamos pidiendo Q25 pero la gente no lo quiere pagar”, señaló López.

Agregó que su situación es complicada, pues aparte de que ahora debe gastar más en gasolina, todos los días debe pagar la renta del taxi, por lo que espera que las autoridades le pongan atención al problema y regulen la situación.

Un caso similar es el de Israel Calderón, quien conduce un bus que viaja de la capital a Cabricán, Quetzaltenango, pues este día colocó Q1 mil 360 de diesel a su unidad, cuando hace unos días le ponía entre Q900 y Q1 mil.

Refirió que no pueden incrementarle al precio del pasaje y que eso merma su economía, pues deben pagar el mantenimiento de la unidad, piloto y ayudante, Además, aseguran que por la situación actual las personas no quieren viajar, por lo que en algunas oportunidades apenas recuperan lo que invierten en el combustible.

Eddy García, comerciante que viaja todos los días desde Villa Canales a la Terminal de la zona 4 de la capital, asegura que la situación es complicada, puesto que las ventas han estado bajas y el costo de los productos se han incrementado de manera considerable.

Dijo que su trabajo consiste en vender panes con pollo y refacciones, pero ante la actual situación las ventas son escasas, sumado al elevado precio de los combustibles.

“El pueblo lo paga todo. Yo tengo un vehículo y todos los días le pongo Q80 de combustible de Villa Canales para la Terminal”, lo que le afecta porque las ganancias han sido escasas debido a que los productos, como el pan, también han tenido un alza en el precio.

Justificación

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los distribuidores afirman que el incremento a las gasolinas y el diésel se debe a la constante alza en el precio del petróleo en el mercado internacional.

La mañana de este jueves último, los rótulos de las estaciones de servicio indican que, en promedio, el galón de gasolina superior cuesta Q35.99; el de regular, Q35.39; y el de diésel Q33.09, en modalidad de autoservicio. Por servicio completo, cada galón cuesta al menos Q1 más.