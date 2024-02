Prensa Libre es líder digital en Centroamérica y el Caribe, según ranquin mundial sobre medios de comunicación

La medición incluye a 135 medios de Centroamérica y el Caribe, tanto en español como en inglés, y en la misma Prensa Libre es el mejor posicionado, seguido por La Nación, de Costa Rica; The Jamaica Observer, de Jamaica; Diario Libre, de República Dominicana; y el Jamaica Gleaner, también de la isla caribeña, por citar al top 5.

A nivel centroamericano la medición también la encabezan este diario y el medio costarricense, seguidos por La Prensa, de Nicaragua; La Prensa, de Honduras; y La Prensa, de Panamá.

En cuanto a Guatemala el estudio incluyó a 19 medios, de los cuales el que le sigue a Prensa Libre es Soy502, La Hora, Diario de Centroamérica y Publinews, por citar a los primeros cinco.

A nivel Latinoamericano, Prensa Libre ocupa la casilla 26, superado por los grandes grupos de medios de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México y Chile.

En el ranking global este medio se ubica en la posición 396, el cual es liderado por las marcas globales estadounidenses y británicas: USA Today, The New York Times, The Guardian, The Independent y Reuters. Dentro del top 100 son solo cinco países, de los 22 que conforman la región latinoamericana, los que logran aparecer entre los medios mejor puntuados, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, España y Perú. Además, de esos 100 medios, 75 son marcas periodísticas con una larga tradición en formato impreso.

En ese sentido, la prensa escrita domina el escenario con un 68% de presencia en el ranking, representando más de la mitad de los medios clasificados. En paralelo, los medios nativos digitales constituyen el 30% del total. El 2% restante está compuesto por agencias de medios, radios, televisiones y revistas enfocados en la cobertura periodística de información. En un esfuerzo por fomentar una mayor diversidad y amplitud, los responsables del ranking planean expandir estas últimas categorías en futuros reportes, apuntando a un directorio más amplio y diverso.

Metodología

Con acceso abierto -todos los datos se publican abiertamente para facilitar la investigación colaborativa y sectorial, ofrece al público en general un listado ordenado de medios de comunicación, de acuerdo con un indicador compuesto que combina 4 indicadores: 1) la calidad general de un sitio web y su influencia en el SEO (Optimización para motores de búsqueda, en español), 2) la fuerza y la autoridad de un sitio web, 3) flujo de enlaces que apuntan al sitio web y 4) la calidad de los enlaces que apuntan a un sitio web.

Este procedimiento se aleja de los sistemas tradicionales de medición de audiencias y, en su lugar, clasifica los medios digitales de acuerdo con su prestigio y visibilidad, inspirado en el método que usan las revistas científicas, refieren los autores de ranking en su página web.

El estudio se ha construido a partir de la combinación de varias métricas web y combina accesos y enlazamiento (popularidad y prestigio, como métricas del interés que el dominio del medio despierta en el conjunto de los dominios de la Red), así como métricas de tráfico web, para evaluar el posicionamiento de los medios y la solidez de su apuesta en web y redes sociales, explica en un comunicado la Universidad de Navarra, España.

Con base en una combinación de mediciones tomadas de tres fuentes distintas, específicamente de los proveedores de métricas web Semrush, Ahrefs y Majestic, el ranking relaciona los accesos (tráfico y visibilidad) y el enlazamiento (marca y prestigio) como método alternativo de evaluación reputacional de los medios.

Según sus autores, el ranking global de medios digitales hará cuatro actualizaciones al año, de modo que se pueda realizar un seguimiento periódico sobre la transformación y evolución digital de los medios. Por otro lado, ampliará sustancialmente la muestra de medios digitales evaluados y profundizará en su conocimiento, con nuevas variables de análisis.

Además de revelar cuáles son los medios digitales de mayor reputación a escala mundial y regional, el ranking posibilita otros análisis más específicos por países y por idiomas. Se prevé incrementar las variables de análisis en futuras actualizaciones. Centrado originalmente en las ediciones digitales de periódicos de información general de cobertura regional, nacional e internacional, el ranking prevé asimismo ampliar la tipología de medios digitales evaluados. En concreto, incrementará el volumen de medios nativos digitales, publicaciones especializadas y webs procedentes de medios audiovisuales.

El SCImago Media Ranking fue lanzado en septiembre de 2022 con 4.490 medios (ese año Prensa Libre se ubicó 511 a nivel global), y este año se consolida como herramienta para identificar y evaluar a los principales líderes de la industria mediática desde la perspectiva de la “reputación digital” y con un año intenso de evaluación.