Procesiones quedan canceladas en Zacapa y Chiquimula durante Semana Santa

Detalló que son tres las medidas que ha tomado para dar seguimiento a la situación de la emergencia:

Quedan suprimidas todas las procesiones en andas o carrozas, en todas las parroquias de la Diócesis de Zacapa, que comprende los departamentos de Zacapa y Chiquimula. La procesión litúrgica del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor podrá realizarse utilizando la Segunda forma: entrada solemne, dentro de la Iglesia, antes de la Misa principal, respetando el aforo y protocolo respectivo. No podrá realizarse los Vía Crucis por las calles, a menos que sean dentro de los templos o en las pequeñas comunidades de vida cristiana, respetando el aforo permitido y protocolos.

La ordenanza fue firmada por Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, obispo de Zacapa.

Reacción de vecinos

En redes sociales, internautas y feligreses manifestaron que, a pesar de no poder llevar a cabo este tipo actividades, es importante mantener la espiritualidad.

“El no tener procesiones no significa que la Semana Santa no estará completa, ya que vivimos con fe. Lastimosamente, muchas personas no comprenden eso”, dijo Sofía López.

“Creo que las decisiones tomadas son las más correctas, viniendo de una persona tan sabía como Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus. La Iglesia Católica es muy rica en este tiempo litúrgico viviendo nuestra fe”, añadió Alfredo Bran.

Otros usuarios lamentaron la decisión y añadieron que hay otro tipo de actividades recreativas que no se han prohibido, a pesar de los riesgos de contagio al que se exponen los participantes.

“Lamentable, pero habrá que acatar las disposiciones del obispo de Zacapa y Prelado de Esquipulas para evitar repuntes de esta ingrata pandemia”, dijo Tono Villeda.

Normativa en la capital

El 25 de febrero último, el Ministerio de Salud informó que la Dirección de Área de Salud Guatemala Central, Municipalidad de Guatemala, hermandades, la Comisión Arquidiócesis y representante del Arzobispado se reunieron para hacer la entrega oficial de los protocolos para Cortejos Procesionales 2022 para la región metropolitana.

Añadió que la elaboración del protocolo se hizo con base a las normativas vigentes para combatir el covid-19; además, se hicieron las revisiones técnicas correspondientes y posteriormente se elevó a las autoridades para la autorización del este.

El protocolo fue discutido durante varios días y finalmente fue aprobado para que pueda ser utilizado durante la Cuaresma y Semana Santa 2022.

Según Salud, cada hermandad debe asumir la responsabilidad de cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En las últimas semanas, algunas hermandades han anunciado que suspenderán sus cortejos procesionales de Cuaresma y Semana Santa, mientras otras han indicado que sí los realizarán siguiendo medidas de prevención por la pandemia.

Salud compartió el documento en el que se autoriza el protocolo para efectuar las procesiones este 2022 y los requisitos que las hermandades deben cumplir, aunque también da recomendaciones para que el protocolo pueda ser operativizado.