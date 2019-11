¿Qué debo hacer si me pierdo en un volcán o una montaña?

Si una persona decide aventurarse sola a un lugar que desconoce y sobre todo, si es un lugar montañoso, debe saber que hay riesgo de perderse y sus consecuencias pueden ser graves.

Para evitarlo al máximo, lo primero que debe hacer la persona es avisar a un conocido al lugar a donde va y constantemente enviar su ubicación.

La anterior recomendación se da en el contexto de que, en dos hechos separados, tres turistas, dos alemanes y una guatemalteca, se extraviaron este 3 de noviembre en caminatas en las montañas de Huehuetenango y los volcanes Acatenango y de Fuego. Hasta ahora solo dos han sido rescatadas y uno, alemán, sigue sin paradero.

Julio Sánchez, portavoz de la Conred, explicó que la tecnología puede ayudar en estos casos, como ocurrió con el alemán, quien oportunamente envió su ubicación por WhatsApp u otra aplicación que habilite el sistema de posicionamiento global (GPS en sus siglas en inglés) a alguna autoridad o familiar. El posicionamiento o la ubicación se puede habilitar en las herramientas del dispositivo móvil.

“El problema que sucede es que en casos en donde la persona se extravía en áreas montañosas o volcanes es que entre más ascienden menos señal hay y por lo que se recomienda es que al momento de sentir que ya se extravió se quede en ese lugar a esperar a los socorristas, y buscar refugio para evitar las inclemencias del tiempo y no seguir caminando ya que eso puede afectar la labor de los rescatistas y la búsqueda se puede extender”, dijo Sánchez.

El experto de la Conred indicó que antes de subir a un volcán o áreas montañosas lo primero que se debe hacer es preguntar ya sea al Instituto Guatemalteco de Turismo sobre el clima y llevar el equipo necesario, además contratar a un guía que conozca el área para evitar perderse.

Precaución en volcanes

Sánchez explicó que en Guatemala hay volcanes de baja, mediana y alta exigencia.

En el caso de los volcanes de Tajumulco, Agua, Fuego y Acatenango son de alta exigencia física, estos no se pueden ascender si no se cuenta con la condición física y el equipo correcto, ya que no se utiliza el mismo equipo para subir al volcán de Pacaya o de Ipala que en cuestión de dos horas uno puede ascenderlos.

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chajón, explicó que la institución tiene una guía de volcanes y las recomendaciones más importantes que se hacen es que nunca suba solo sino va con un guía ya que es muy fácil perderse.

“Al ir sin guía es más fácil extraviarse. Es recomendable utilizar los caminos establecidos ya que en ellos hay seguridad”, dijo Chajón.

Recomendaciones para la práctica de andinismo

Equipo de montaña

Mochila cómoda y liviana, bolsa para dormir, carga liviana, mochila de pequeña, botiquín personal, botas de campo cómodas, chumpa gruesa, capa, dos yardas de nylon, ropa de recambio, gorra de lana, guantes, linterna, baterías de repuesto, litro de agua por día, alimentos livianos de preparación rápida.

Equipo extra

También es aconsejable una estufa camping-gas, tienda de campaña liviana, binoculares y una capa grande de nylon.

Alimentos

Llevar comida fácil de preparar o ya preparada y que solo deba calentarse. Cuando se pasa la noche en un volcán es necesario ingerir bebidas calientes como: sopas, café, té o chocolate.

Consejos para la marcha

Toda excursión debe ser debidamente preparada y planificada.

Contar con un guía de turistas especializado y autorizado. Hay que documentarse para conocer las características de la región a la que uno se dirige y nunca abandone a un compañero en la montaña.

Recomendaciones

Antes de iniciar un ascenso comuníquese con la municipalidad, guía de turistas o a la Federación de Andinismo para que le proporcionen información respecto a la inseguridad que hay en ciertos volcanes para tomar las medidas correspondientes.

A quién acudir

Se recomienda llevar una lista de números de emergencia:

Conred 119 o 1566

119 o 1566 Inguat 1500

1500 Bomberos Voluntarios 122

122 Bomberos Municipales 123

123 PNC 110

110 Cruz Roja 125

