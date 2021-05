Qué dice Guatemala sobre las conversaciones para adquirir vacunas que produce Cuba, Taiwán y China

Miles de trabajadores de la salud cubanos recibirán la vacuna Soberana 02.

El canciller Pedro Brolo acudió este 10 de mayo a una citación en el Congreso de la República, en donde fue cuestionado sobre distintos temas relacionados al Coronavirus y entre ellos mencionó que Guatemala ha tenido contacto con funcionarios de embajadas de Cuba y Taiwán, para saber sobre el proceso que tienen las vacunas que ellos desarrollan y con China sobre la Sinovac, que recientemente recibió la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.

Durante la citación, Orlando Blanco, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, le preguntó a Brolo qué acciones han tomado para lograr que Guatemala tenga más acceso a vacunas.

Brolo dijo que han acompañado el proceso de adquisición de vacunas a través del mecanismo Covax, para exigir la agilización en la llegada de las dosis.

Recordó que como Estado hicieron una nota de protesta antes Covax, por la falta de cumplimiento en las fechas y volúmenes esperados y ahora las vacunas ya están llegando y esperan recibir el próximo lote.

También señaló que hay 658 mil vacunas que están ya en Guatemala y con las 321 mil que se estima envíe Covax Guatemala podría estar llegando a casi un millón de dosis.

Relató que han hecho gestiones con India y él se comunicó con el canciller quien manifestó que por circunstancias locales que enfrenta ese país – por el alto número de contagiados de covid-19- no podían vender la vacuna Covishiel que ellos están, desarrollando, pero sí hacer una donación, que fueron las 200 mil que entregaron a Guatemala.

Recordó que en su visita a México, el presidente Giammattei conversó con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación de las vacunas y Guatemala entiende que ese país estaría próximo a fabricar las de AstraZeneca y posiblemente Sputnik V y están desarrollando la vacuna Patria.

Con Estados Unidos también se han tenido conversaciones para que permitan tener mayor acceso “equitativo y universal” a la vacuna a través de sus empresas.

Con Pfizer también se han tenido pláticas las cuales ya las está llevando a cabo el Ministerio de Salud.

Brolo afirmó que ha tenido comunicación con el director regional de AstraZeneca en Costa Rica para presionar y así tener acceso y vacunas a Guatemala.

Vacuna china Sinovac

Afirmó que la vacuna china Sinovac ya cuenta con el aval de la OMS y que mediante la Embajada de Guatemala en República Dominicana se solicitó información sobre esta, pues allí está el representante de esa empresa, y ya se le envió al Ministerio de Salud.

En pláticas con Cuba

Brolo afirmó que Cuba está desarrollando dos vacunas, la Soberana 02 y la Abdala y él ya conversó con la Embajada de Cuba en Guatemala y están esperando que ellos manden más información relacionada con eso.

“La salud no tiene ideología y no debería tampoco ser un obstáculo y lo hemos manifestado muchas veces. Aquí si tenemos que comprar en cualquier país, la vacuna no tiene nacionalidad, no tiene bandera y lo vamos a hacer con todos los países, para tener accesibilidad lo más pronto posible”, citó Brolo.

Cuba espera administrar su vacuna experimental Soberana 02, contra el coronavirus, al personal de salud de ese país, en la fase 3, la última fase del ensayo clínico.

Como parte de los ensayos, las autoridades cubanas decidieron vacunar a los 1.7 millones de habitantes de La Habana en mayo, según el Ministerio de Salud de ese país, citada por medios internacionales.

Agregan que en junio se espera que se solicite la aprobación de uso de emergencia de las vacunas Soberana 02 y de Afdala.

Canciller viajará a Taiwán

En Taiwán también están en fase de desarrollo de una vacuna, y Brolo afirmó que viajará el viernes a ese país para ir a ver la fábrica de esa vacuna y esperan contar con el apoyo de ese país, como país aliado, socio y amigo para tener acceso a esa vacuna.

Taiwán podría introducir dos vacunas contra el coronavirus en julio de 2021, que ellos mismos están produciendo, anunciaron en abril medios de comunicación de ese país.

Las compañías que desarrollan las vacuna son Medigen Vaccine Biologics Corp. y United Biomedical, que a mediados abril reportaron que estas ya están en fase dos de los ensayos clínicos, pues habían demostrado su efectividad.

Según un nota del diario Taiwan News, del 21 de abril de 2021, ese país está dispuesto a compartir vacunas contra el covid-19 con aliados diplomáticos una vez que los fabricantes obtengan la autorización de uso de emergencia para sus productos y se satisfaga la demanda interna de vacunas.