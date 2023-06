Qué es el fenómeno El Niño, cuándo comienza y qué implicaciones tiene en el clima en Guatemala

En ese contexto, el meteorólogo del Insivumeh César George describió cuáles serán sus posibles efectos en el clima en Guatemala, entre los que destaca la canícula que podría producirse en julio de este 2023.

El Niño no tiene una periodicidad fija. El impacto más fuerte en el país, según George, fue en 2014 y 2015; sin embargo, recordó que el fenómeno se ha presentó anteriormente entre los años 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998.

“Estamos en condiciones neutras hacia calentamiento, sin descartar que a mediados de año pudiera gestarse el fenómeno El Niño, lo que implicaría la probabilidad de que se presente una canícula del 10 al 20 de julio“, explicó George.

Por las experiencias en períodos previos del fenómeno, los departamentos en donde podría presentarse la canícula son Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Baja Verapaz. También recordó que la disminución de lluvias se ha visto en algunos años, al sur del Quiché.

Si bien el calentamiento del aire y bajas precipitaciones son las características más marcadas, la previsión es que las lluvias disminuyan en la parte de Bocacosta y Suroccidente.

Pero, por el contrario y por la época de lluvia, hay “cierto riesgo” de que se registren lahares e inundaciones en la Franja Transversal del Norte y Caribe del país, aseguró el meteorólogo del Insivumeh.

George indicó que en Mesas Agroclimáticas que se atienden conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) desde finales de abril, se ha hecho de conocimiento a los productores del campo sobre la posibilidad de que se forme el fenómeno El Niño, el comportamiento irregular de lluvias y la presencia de la canícula.

“Una de las recomendaciones que hicimos, en atención a esas mesas fue guardar agua cuando se presentan las lluvias por la temporada de sequía”, dijo el experto, además de que se pidió tomar precauciones por las tormentas más intensas y en poco tiempo como efecto de las temperaturas altas que han estado presentes durante el día.

Forecasters at @NOAA’s @NWSCPC announce the arrival of #ElNino https://t.co/2pYGBPzLOM pic.twitter.com/swA9gHPjbQ

— National Weather Service (@NWS) June 8, 2023