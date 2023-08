Qué pasó en Villa Nueva y qué dice Conred sobre un supuesto nuevo hundimiento

“Como en este y anteriores casos, los estudios tardan un par de días, por lo que al tener el respectivo informe se entregará a las autoridades territoriales e institucionales con las conclusiones y recomendaciones necesarias para definir medidas de prevención y mitigación, con énfasis en preservar la vida de las personas”, informó la Conred el 2 de agosto de 2023.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) fue la primera institución en informar desde el 2 de agosto que se iniciarían trabajos de protección de un talud en el kilómetro 11.9 de la CA-9 Sur, del tramo que conduce de la Ciudad Capital a Villa Nueva. Asimismo, se dio a conocer que se realizarían trabajo en el kilómetro 12.1, en la ruta de ascenso.

Aunque en el aviso de Covial se indicó que no inhabilitaría el paso, horas más tarde, durante la noche del pasado 2 de agosto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio aviso de un cierre en ambos sentidos de la vía.

El cierre provocó complicaciones del tránsito vehicular y se extendió hasta este jueves 3 de agosto de 2023. Cientos de vehículos quedaron atrapados y las rutas alternas también colapsaron.

En imágenes registradas por Prensa Libre y Noticiero Guatevisión se observa la gran cantidad de vehículos que se dirigen hacia la capital.

También en bulevar San Cristóbal hacia Villa Nueva la circulación se mantuvo lenta, incluso en algunos puntos el tránsito está completamente detenido.

La PMT de Villa Nueva recomendó a los automovilistas que viajan del sur hacia la capital que tomen como ruta alterna la carretera VAS, o Linda Vista hacia bulevar Los Reformadores, así el tramo desde el km 18 hacia el centro del municipio.

También se recomienda a vecinos de Santa Isabel I y II, así como vecinos que viven en los alrededores del km 19, que ingresen a ruta al Pacífico por la bajada de la Cruz.

Además, para quienes viajan de la capital hacia el sur, se les sugirió ingresar a San José Villa Nueva o en el sector del túnel para conducirse hacia Bárcenas e incorporarse a la ruta al Pacífico en el kilómetro 21.

Sin embargo, aunque el tránsito se está desviando en otras dirección el congestionamiento persiste. “Las rutas alternas se encuentran bastante congestionadas”, advirtió Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva.

Los vecinos que utilizan la ruta para dirigirse a su lugar de trabajo o vivienda, relataron que el cierre les tomó de imprevisto.

En un bus colectivo, un hombre que se identificó únicamente como José contó que los pasajeros estaban esperando en la fila desde la 5 de la mañana y ya no pudieron pasar. En su caso, dijo que tenía que entrar a trabajar a las 6.30 horas, pero por el atraso incumpliría con su horario.

“Yo me enteré anoche de lo que ocurrió, pero no pensamos que fueran a cerrar todo el paso. Ahora no nos queda más que esperar”, manifestó.

Si en caso el cierre se extiende por más días, agregó que tendrá que solicitar a la empresa en la que labora si les permiten dormir allí mientras dura la emergencia.

“Económicamente nos afecta, porque se pierde el viaje y hay atrasos con los clientes. Llevamos toda la noche aquí, no se puede dormir porque el tránsito camina de a poco, pero hemos avanzado poco más de 2 kilómetros en 5 horas”, comentó también el conductor de un tráiler.

Villa Nueva tiene 67 puntos vulnerables según el mapa de riesgo de la Conred, que muestra que hay puntos en donde no se permite hacer construcciones y otros donde pasan las vertientes de los ríos Platanitos y Villalobos.