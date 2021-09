Qué se sabe de la muerte de Ximena de los Ángeles Villela Carrillo, cuyo cuerpo baleado fue encontrado a la orilla de la carretera en Barberena

Pasadas las horas, el cuerpo fue identificado en la morgue de Barberena. Se trataba de Ximena de los Ángeles Villela Carrillo, de 19 años, originaria de Villa Nueva. La necropsia que se le practicó al cadáver determinó que la causa de la muerte fue por “heridas producidas por proyectil de arma de fuego”, según el Inacif.

Algunos medios locales señalan que testigos narraron a las autoridades que la joven fue bajada de un vehículo gris y que fue ejecutada por el sujeto que conducía.

Añaden que Ximena soñaba con ser abogada y cursaba el segundo semestre de Derecho y que sus familiares informaron que vivía sola y que hace dos meses había inició una relación amorosa.

Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer una versión oficial de lo ocurrido con esta joven, cuyo caso pasa a engruesar las estadísticas de muertes violentas de mujeres en Guatemala, mientras el Ministerio Público se limitó a decir que “la Fiscalía de Distrito de Santa Rosa tiene a cargo la investigación y realiza las acciones necesarias para establecer a los responsables del hecho”.

La PNC prefirió guardar silencio en torno al caso pese a que se le solicitó al departamento de Comunicación detalles de lo que ocurrió el día del hallazgo.

La Red Interuniversitaria Seguras y Educadas exigió en su cuenta de Twitter que se esclarezca el caso y que se haga justicia por la muerte de Ximena.

La Fundación Sobrevivientes por su lado tuiteó: “Se llamaba #Ximena de los Angeles Villela Carrillo. Ese día también asesinaron a Andrea Rosales en Jalapa. Al siguiente día a Alba de León en Petén. Ningún femicidio puede quedar impune. ¿Cuántas más para que el Estado de Guatemala prevenga y combata la violencia?”.

“No más impunidad, no más violencias machistas”, escribió referente a la muerte de Ximena la Colectiva MALVA.

“¡Nos faltan demasiadas! Amigas, compañeras, madres, hermanas… Y el Estado sigue sin hacer nada”, escribió la usuaria de Twitter @pochemuchka_soy.

Hoy le arrebataron la vida a mi prima Ximena, de la manera más brutal y cobarde, NO ES JUSTO! NO SE VALE,NADIE MERECE MORIR ASÍ! Justicia para todas las mujeres que hoy ya no están, para todas las mujeres que salieron de su casa y nunca volvieron #JusticiaParaXimena #NiUnaMenos pic.twitter.com/B8Pi9kSbXi

— Gabriela (@Gabrieladl__) September 22, 2021