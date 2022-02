Qué se sabe de los guatemaltecos que están en Ucrania en medio de la invasión rusa y el reporte que brinda Minex

Explicó que para ingresar los datos, se debe acceder a la página en la dirección http://botschaft-guatemala.de/registro/ y allí llenar todos los campos que se solicitan.

Afirmó que los datos proporcionados son de uso exclusivo para esta Cancillería y de carácter privado.

Se consultó a Cancillería e informó que tienen conocimiento de que hay 10 guatemaltecos en Ucrania, pero por ahora, ninguno ha pedido apoyo.

En redes sociales también algunas personas han pedido que guatemaltecos y personas de otros países de América Latina en Ucrania informen cómo se encuentran.

Mientras que en Ucrania, cientos de ucranianos se han dirigido a la frontera con Eslovaquia para intentar entrar en este país de la Unión Europea, después del ataque lanzado por Rusia contra Ucrania, según informa la emisora Zelena Vlna.

El “repudiable” ataque de Rusia a Ucrania es “un crimen contra la paz internacional”, afirmó este jueves 24 de febrero la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional”, dijo la organización en un comunicado, en el que llama a un cese inmediato de las hostilidades que “irresponsablemente ha iniciado” Moscú, informó AFP.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio inicio a la invasión de Ucrania este jueves de madrugada, con bombardeos e incursiones terrestres de las tropas en varios puntos del país, incluso cerca de la capital, Kiev.

Los ataques ya han causado decenas de muertos en tan solo unas horas y un aluvión de condenas y reacciones internacionales.

Putin, que desde hace semanas había desplegado más de 150 mil militares en las fronteras con Ucrania, cruzó un punto de no retorno el jueves al amanecer.

“He tomado la decisión de una operación militar”, declaró el mandatario, tres días después de haber reconocido la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania y de haber obtenido el marco legal del Parlamento para una intervención militar.

