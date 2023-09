Qué significa la palabra Tak’alik Ab’aj  y cuál es la historia del sitio arqueológico

El parque es considerado único principalmente porque fue el punto de encuentro entre la cultura Olmeca y Maya, además de ser una zona donde proliferó el tráfico de productos y materias primas.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Cultura y Deportes, el nombre “Tak’alik Ab’aj” proviene del idioma K´iche y significa “Piedra Parada”.

De acuerdo al ministerio, ese nombre proviene debido a las estelas que aún se encuentran de pie en el parque arqueológico.

Como curiosidad, en un inicio el parque era llamado Abaj Takalik, pero fue corregido posteriormente para tener un significado más exacto.

El parque arqueológico fue hallado hace más de cien años. Concretamente fue en el año 1888 cuando se mencionó la ciudad por primera vez.

Esta fue hecha por el botánico Gustav Brühl, y con el paso del tiempo, investigadores y arqueólogos llegaron a estudiar el lugar y sus implicaciones en la época prehispánica.

Estos estudios se llevaron a cabo en años como en 1894 de parte de Karl Sapper, en 1925 con Walter Lehmann, en 1942 con Eric Thompson, en 1950 con Tatiana Proskouriakoff (ella descubrió el estilo maya que contenía la ciudad), entre muchos otros.

La historia del parque arqueológico se remonta en los años 800 antes de Cristo (a.C), concretamente con la llegada de la cultura olmeca, una de las civilizaciones del periodo preclásico en Mesoamérica.

En esa época, se trazó el plano de la ciudad e inició la construcción de la misma.

BREAKING!

Just inscribed on the @UNESCO World Heritage List: National Archaeological Park Tak'alik Ab'aj, Guatemala. ¡Bravo!

➡️ https://t.co/69Xvi4BtYv #45WHC pic.twitter.com/FsHMwf4A4l

— UNESCO September 18, 2023