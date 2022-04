Rafael Espada: “La decisión debe tomarse bajo parámetros médicos, no de conveniencia política”

¿Es momento de abandonar el uso de la mascarilla en Guatemala y dejar su uso a discreción entre la población?

Es difícil dar un dato exacto porque no tengo la información que tiene el Ministerio de Salud y que tiene el Ejecutivo, no sé de dónde toman ellos los datos para tomar sus decisiones.

Lo que sí puedo decir es que el covid-19 es una enfermedad muy seria, ya la sufrimos dos años. La enfermedad se ha controlado en parte por la vacunación, en parte también porque la gente ya tiene respeto, pero no miedo; prácticamente hemos aprendido a vivir con ella.

Estuve en el Gobierno y sé que a veces es difícil informar. Siendo este un país tan disperso, social y políticamente, a veces la información no llega de forma ordenada y parte de la situación que hoy enfrentamos es la desinformación y la falta de educación a la población.

La población ha respondido a las curvas normales de esta epidemia. Hay un control natural del virus. Nuestra vacunación no es la mejor en América Latina, sin embargo, sí ha habido menos enfermos, menos hospitalizados, menos mortalidad, creo que la pandemia sí se ha controlado, ¿por qué razón? pues es parte de la curva natural (de la enfermedad).

El futuro de la conducta hacia el virus, de la epidemia y del covid-19 en Guatemala debe ser dirigido a través del Ministerio de Salud. Se debería de formar un grupo de expertos, un grupo de científicos bien informados y de mucha capacidad que pueda dar las direcciones médicas científicas para ir tomando las mejores decisiones de la conducta social, médica y sanitaria dentro de una base científica, es lo que debemos de exigir.

Toda la conducta a seguir de aquí en adelante debe tener una base científica, médica y social. No política, sino social y estructural en la que se escojan las mejores medidas, y las mejores conductas médicas,sanitarias y epidemiológicas para que este problema se resuelva.

¿Quitar la mascarilla o no? Ha habido mucha discusión al decir que es decisión de la gente, pero creo que es mejor que los expertos nos vayan diciendo cómo debemos de hacerlo y esa guía debería de ser la guía del Gobierno para tomar decisiones a nivel nacional.

Viendo cómo se ha comportado el virus en otros países, en donde se han relajado las medidas, ¿considera que estamos en el mejor momento de seguir ese camino?

Antes de dar una opinión de quitar o no la mascarilla, de relajar, de abrir, de bajar la guardia, aconsejo que antes de tomar esas decisiones tengamos una responsabilidad médica, documentación científica para tomar las mejores decisiones.

8 de abril del 2020 en Guatemala ese día se volvió obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos.

Aquí es una opinión política no es una visión puramente médica y constructiva, y repito, necesitamos tener buena información de lo que está pasando en Guatemala.

En algunos países ha bajado la incidencia de la enfermedad, en China ahorita tienen brotes, pero los están enfrentando científicamente. Nosotros somos diferentes, nuestra conducta es distinta, sabemos que la enfermedad ha disminuido, pero estamos espera del resultado de las actividades de la Semana Santa, con playas llenas y gente sin mascarilla, eso hay que analizarlo.

Antes de tomar cualquier decisión necesitamos más información, más consenso, más evidencias de que la enfermedad si está disminuyendo y entonces tomar las medidas correctas. La decisión debe ser tomada bajo parámetros médicos, sanitarios y científicos, no con base política, de conveniencia política o social.

¿Cómo debería de ser la desescalada de las restricciones en el país?

Debe ser progresiva y ordenada, pero tenemos que hacer un análisis interno, todavía no he visto un análisis de la enfermedad en el país. No soy infectólogo, soy cirujano, pero soy decano (de la Universidad Mariano Gálvez) y estamos viendo esto muy de cerca. En el Consejo Nacional de Salud hemos platicado con el señor ministro y estamos pendientes de una sesión para hacer los lineamientos que acordamos en la última sesión, que era tomar un grupo científico que diera una opinión y luego formular la mejor conducta de una forma ordenada, escalonada, como sea hecho otros países.

Casi todos los países de América Latina ya tienen una alta incidencia de vacunación, nosotros estamos entre los más bajos, eso también tenemos que tomarlo en cuenta, así como la situación social, educativa y económica, es una mezcla de varias cosas.

Con la baja cobertura de vacunación que hemos tenido y la amenaza de nuevas variantes ¿qué se avisara para Guatemala al eliminan algunas medidas sanitarias que hasta ahora hemos mantenido?

No sé qué pasaría, no tengo los datos, pero sí recomendaría que antes de tomar decisiones de libertar, el hacer una evaluación científica de lo que está pasando en el país. Regresaría a tener un foro de expertos tanto en medicina o de salud pública y en vacunación, para que se haga un consenso general en base a ello decida el gobierno qué dictaminar.

Todos queremos librarnos, todos queremos salir ya no tener restricciones, pero tenemos que ser cuidadosos porque el virus no ha desaparecido, está allí. Se necesita tener información ordenada y científica, creo que el Ministerio de Salud tiene la capacidad de hacerlo y darle al presidente Alejandro Giammattei un reporte oficial de lo que está pasando en el país de forman veras, crítica, no política, respecto a la conducta a seguir de la población.

¿El Ministerio de Salud ha tenido acercamientos con el Consejo Nacional de Salud para ver este cambio de directrices y establecer qué medidas son las más adecuadas para tomar en esta anunciad desescalada?

Sí, en la última reunión que tuvimos hace tres o cuatro semanas se mencionó, pero cabalmente se habló con el señor ministro para que se convoque de nuevo, se haga un resumen de la situación actual y que antes de tomar decisiones de liberar, abrir y relajar el sistema se haga un consenso general a través del Consejo Nacional para que haya una metodología bien ordenada seria y con fundamento científicos, que es en lo que insisto. Soy un académico que cree que todas las decisiones se respaldan con una base científica.

¿Cómo tomar que el presidente dé a conocer esta desescalada de medidas sin haber tomado en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Salud?

Esa pregunta hay que hacerla al Gobierno, pero mi consejo es que, a través del Consejo Nacional, y el Ministerio de Salud, haga un listado, un ordenamiento de las medidas a tomar con base científica, eso sería mi propuesta y mi opinión, que antes de liberar todas las medidas, que haya una base científica. Si el gobierno la tiene o no, no lo sé, porque no he escuchado y ni hemos visto cuál es el plan del señor presidente y cuál es el plan que está proponiendo.

Pero mi lineamiento sería un consenso científico para tomar medidas correctas y no políticas sino basadas en ciencia, medicina y salud pública.

¿Cómo médico, considera que el uso de la mascarilla nos ha protegido no solo del covid sino también de otras enfermedades respiratorias?

Definitivamente, es una medida higiénica muy buenas, personalmente uso mascarilla principalmente si estoy en un lugar cerrado.

En lugares abiertos no hay tanta necesidad, pero ya dictaminarlo y hacerlo una regla eso debe tener una base científica y un probatorio científico, aprobado y firmado por gente que sabe de estos procesos.