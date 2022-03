Salud admite poca afluencia en vacunación de niños de 6 a 11 años en la capital y médicos explican por qué

Expertos consideran que la poca afluencia de niños en los centros de vacunación era de esperar, pues hay suficientes elementos para que los padres de familia san “escépticos” al momento de decidir si vacunan a sus hijos o no.

“La afluencia no es la que estábamos esperando y consideramos que es por las variables informaciones que ha habido en el tema. Desgraciadamente no ha habido apoyo en el concepto de difusión de la información, hemos sido directos para dar la información a la población y le damos la seguridad que la vacuna que se está utilizando no es vacuna vencida, tiene vida útil”, reconoció Diana Sierra, Coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

Además, Sierra habló de ingreso de vacunas Pfizer para adultos, pero de Moderna para segundas dosis para niños solo dijo que se hacen las gestiones, pero no profundizó en el tema.

“En cuanto a ingresos al país solo tenemos confirmado lo que es Pfizer para dosis de adultos y se están haciendo gestiones de nuestro ministro de Salud y su gabinete para la adquisición de Moderna en el período de los 28 y 30 días de intervalo que tenemos para el inicio de esquema de los niños”.

De acuerdo con Sierra, del 14 al 18 de marzo se habían administrado 68 mil 65 dosis en niños de 6 a 11 años y refirió que hasta el viernes último había 1 millón 700 mil dosis de Moderna, que puede ser utilizada para refuerzos, iniciar esquemas, completar esquemas y también para iniciar esquema en niños de 6 a 11 años.

Escepticismo

En tanto, la pediatra Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, señaló que, aunque está comprobado que la vacuna de Moderna es eficaz para la aplicación en niños, aún está en fase 3 de aprobación y que pocos países, entre ellos han optado por ese biológico para ese grupo etario, lo que podría ser una de las causas para que haya poca afluencia.

“En efecto, afecta no saber si va a haber una segunda dosis para los pacientes pediátricos y también afecta el hecho de que la vacuna Moderna ha sido implementada en muy pocos países, y Guatemala es uno de ellos, pero realmente aún se están completando estudios de fase tres y creo que hay algunas personas que podrían estar más escépticos por no tener esos datos, creo que está justificado ser un poco escépticos al respecto”, dijo Chang.

Añadió que “datos preliminares demuestran que la vacuna Moderna al parecer es una vacuna bastante seguridad y eficaz, pero lo que realmente sucede es que no tenemos todos esos archivos completos para evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna y es lo que hemos estado repitiendo en entrevistas y nuestro comunicado”.

También dijo que como pediatras lo único que pueden hacer es mostrar las evidencias que hay a los padres de familia para que ellos decidan si vacuna o no a sus hijos.

Señaló que la poca afluencia en los centros de vacunación de la capital se debe a que, como ha sido una constante durante toda la pandemia, en el área metropolitana es donde más fluye la información, por lo que los datos relacionados a la vacunación de niños de 6 a 11 años les han llegado a más padres de familia de la ciudad que de los departamentos.

Con respecto a qué sucede si un menor solo recibe la primera dosis, Chang señaló que: “el niño tiene un esquema incompleto y por lo tanto es susceptible a tener la infección. Henos visto que, una vez colocada la primera dosis, la segunda se puede administrar, incluso varias semanas después, pero no tiene sentido esperar mucho tiempo después de la primera si está reglamentado que el periodo es de ocho semanas, porque entre más pronto terminemos el esquema completo más pronto tendremos a la gente protegida”.

