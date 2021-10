Salud analiza el tema de visitas a los cementerios este 1 de noviembre y decisiones se tomarán según el semáforo de alertas

Aunque indicó que habrá recomendaciones especiales, las cuales están en evaluación por el Comité de Gestión de Riesgo y serán dadas a conocer muy pronto.

Resaltó el tener conciencia en seguir guardando las medidas de distanciamiento y el uso de la mascarilla, entre otros.

A decir de Coma, estamos en un etapa importante en la disminución del número de casos de covid-19, pero sobre todo en la disminución de los índices de positividad.

Dijo que debe haber esfuerzos para mantenernos así “y evitar esos escenarios que proyecta la Universidad de Washington de un repunte en el número de casos”.

Agregó: “Si guardamos la disciplina como guatemaltecos, tengo la certeza de que podremos de alguna manera no tener un impacto tan negativo en la salud”.

Importancia de la vacunación

Afirmó que el impacto más importante en la disminución de casos lo representa la vacunación contra el covid-19, porque aunque hay casos positivos, primero se reduce la posibilidad de contagio, pero esto no significa que no nos contagiamos si estamos vacunados.

También se reduce el impacto sobre el uso de los servicios en las red hospitalaria. “Creo que la vacunación está teniendo un efecto significativo y debemos considerar también que hay un comportamiento natural del virus con ciclos de dos meses de crecimiento y repunte, luego una bajada”, explicó.

En ese sentido, Coma añadió que esto no significa que estemos exentos de un contagio y recordó que actualmente el 100% de los casos son provocados por la variante delta del covid-19

Enfatizó que hay un marco regulador para los temas de aforos en los cementerios y esto se debe respetar según el color de alerta en el semáforo epidemiológico.

Ley de emergencia

Respecto de la ley de emergencia por el covid-19, Coma afirmó que se comenzó con el proceso de los eventos y estos fueron subidos el jueves 13 de octubre, por lo que las unidades ejecutoras tienen asignados sus presupuestos para la contratación de recurso humano.

Dijo que desde el Ministerio de Salud desplazan equipos de personas para que los procesos sean levantados sin errores.

También cada unidad ejecutora debe definir el equipo que necesita, ya que tienen las herramientas para adquirirlos.

Indicó que esta ley por la pandemia tiene enfoque concreto en relación en qué se puede comprar, y en este caso es la atención a pacientes con covid-19.

Coma dijo que las unidades se la ha pedidos que prioricen la parte asistencial y que lo administrativo puede esperar. “La idea es fortalecer toda aquella disponibilidad para atender a los pacientes”, resaltó.

Cuando le preguntaron de problemas que tiene Salud para el pago de las nóminas, el ministro resaltó que tienen un apoyo importante de Finanzas; además, hacen la readecuación presupuestaría interna, “no es fácil, no es sencillo”.

Anunció que la nómina será cubierta con recursos propios, pues no puede haber incumplimiento de pago.

En otro tema, informó que no han tenido reporte de efectos secundarios en la vacunación de menores y seguirán con este sector de la población cuando haya más disponibilidad de dosis.

Coma también destacó que el comportamiento de fin de año provoca mayor número de ingresos a las emergencias derivado de accidentes de tránsito, por ingesta excesiva de alcohol y otro tipo de accidentes.

Visitas a cementerios en 2020

En el 2020, el Ministerio de Salud informó que el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre de ese año todos los cementerios públicos y privados a escala nacional deberán permanecer cerrados para visitas como parte de las medidas de prevención por el covid-19.

En cuanto al ingreso y estadía en los cementerios públicos y privados, del 16 al 30 de octubre y del 3 al 15 de noviembre se permitía las visitas bajo algunos siguientes lineamientos.

El protocolo establecía que no podía haber más de 5 personas en el mismo espacio en el cementerio y se recomendaba a los mayores de 60 años y niños no visitar estos lugares, aunque no era una prohibición.

También se prohibía la venta de comida adentro y en los alrededores de los recintos.

El tiempo máximo de estancia en los cementerios era de 30 minutos, se enfatizaba el distanciamiento social de 1.5 metros entre personas.