Salud descentralizará pruebas para detectar Covid-19 y se usarán hospitales privados

Cuatro hospitales privados han sido elegidos para efectuar pruebas de detección de Covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El ministro de Salud Hugo Monrroy confirmó que autorizarán que cuatro hospitales privados practiquen pruebas de Covid-19, esa autorización se ratificará por medio de un convenio de cooperación.

“Lo que vamos a firmar es un convenio para que cuatro hospitales puedan hacer pruebas de Covid-19, esto lo vamos a hacer para que se descentralizar todas las tomas de pruebas, pero esto lo vamos a integrar si llegamos a entrar a la fase tres de mitigación”, explicó Monrroy.

El ministro de Salud expuso que “ahora estamos en la fase de contención y no necesitamos masificar las pruebas, aunque así lo diga mucha gente”.

Según Monrroy cuando las autoridades de la Organización Mundial de la Salud sugirieron masificar las pruebas era porque los países más afectados en Europa estaban en la fase tres.

“Nosotros estamos preparándonos para una fase tres que es de mitigación, ahora estamos en fase de contención y por eso no debemos de tomar una masificación de pruebas”, justificó el ministro.

El funcionario indicó: “La prueba será gratuita en hospitales privados, si ellos tienen un paciente que sospeche con coronavirus, ellos tienen -gerencia del hospital privado- la colaboración de realizar la prueba de manera gratuita”.

El funcionario anunció que se han elegido a los hospitales privados que practicarán las pruebas de coronavirus: Centro Médico, El Pilar, Herrera Llerandi y Hospital Universitario la Esperanza.

Las autoridades de Salud analizan si se permitirá en la fase tres que el hospital Militar haga pruebas.

En la fase de mitigación Monrroy dijo que “se incluirá para que efectúen pruebas de Covid-19 el hospital general San Juan de Dios, el hospital Roosevelt, el hospital nacional de Quetzaltenango y hospital de Escuintla”.

Mitigación

Los protocolos de la OMS establecen fases para atender la transmisión masiva de Covid-19 y entre ellas está la tercer que tiene la finalidad de mitigar los contagios.

La mitigación ocurre según los protocolos cuando en un país las autoridades de Salud se ven imposibilitados de identificar la procedencia del virus en el 10 por ciento de los nuevos infectados. Ese es el indicador para empezar a practicar pruebas masivas.

Epidemiólogos

El epidemiólogo Arturo Sánchez López, el principio de definición de caso orienta a realizar pruebas únicamente a aquellos pacientes que cumplen con los signos y síntomas del covid-19 -tos seca, fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión nasal-. Ellos deben ser la prioridad.

“Pretender hacer pruebas a todos no es factible, por el tema de presupuesto. Esto es válido para cualquier enfermedad, no podemos hacer pruebas a diestra y siniestra porque no hay presupuesto que alcance. En países como Estado Unidos, Italia y Francia se puede porque manejan otro presupuesto, pero nosotros debemos ajustarnos a nuestra realidad”, señaló el experto.

Alejandra Sierra, directora del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Gálvez manifestó que sí se pueden hacer pruebas masivas para detectar el covid-19, siempre y cuando el virus ya se haya incubado y eso puede pasar de 2 a 14 días.

“Existen casos de personas que han sido asintomáticos y esas son difíciles de identificar, la OMS indica que hay que hacer la prueba si la personas ha estado en lugares en riesgo o con personas positivas o si es una persona que ha tenido contacto con pacientes”, señaló la científica.