Salud dice que no importa si los niños no reciben la segunda dosis en el tiempo estipulado, aunque admite que baja la efectividad

Aunque el ministro se Salud, Francisco Coma, aseguró desde la segunda semana de abril que tendría vacunas pediátricas para que los niños no perdieran el esquema de vacunación, Eliú Mazariegos, director del Sistema Integral de Atención en Salud, de esa dependencia, dijo que no se comenzarán esquemas de nuevo, tras el vencimiento de la fecha para administrarse la segunda dosis.

En cinco días, al menos 18 mil 228 niños de 6 a 11 años deberían estar recibiendo en el país la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, específicamente de la marca Moderna, pues el gobierno estableció que deberían ser 56 días después que la primera.

Aunque la fecha autorizada para vacunar a este rango de edad fue el 14 de marzo, en el Tablero Covid-19, administrado por el Ministerio de Salud, y donde se recopilan datos de personas vacunadas únicamente en Guatemala, se evidenció que esta comenzó el 3 marzo.

Por ejemplo, para un niño que se vacunó ese 3 de marzo, hasta este 4 de mayo ya habrían pasado 62 días y aún no habría recibido su segunda dosis.

EL 15 de marzo, un día después del anuncio de la vacunación habilitada, 11 mil 193 niños recibieron la primer dosis; ellos en pocos días deberían estar recibiendo su segunda dosis. Sin embargo en total entre el 3 de marzo y el 7 de abril (día en que venció el último lote de vacunas moderna donado por EE. UU.) se vacunó a 480 mil 737 niños en este rango de edad, y son quienes ahora no tienen asegurada su segunda dosis, pues el Ministerio de Salud no tiene fecha para la llegada de una “donación” que esperan.

¿Qué pasará?

Mazariegos dijo que lo que se debe hacer con los niños que ya cumplieron su temporalidad para la segunda dosis, es que deben acercarse a los puestos de vacunación para administrársela cuando esta ya se tenga.

Preguntado sobre si la vacuna no perdería en el cuerpo efectividad al pasarse del período establecido, Mazariegos dijo que por esa razón lo ideal era administrarla dentro del período establecido.

“De que baja la eficacia de una vacuna de no haber cumplido con la temporalidad, sí, pero si nos fijamos tenemos como dos millones de personas, si mal no recuerdo, que aún no se han administrado su segunda dosis del esquema primario” y a pesar de eso no han aumentado los contagios ni encamamientos, agregó.

Dijo que el proceso de conseguir más vacunas como las donadas conlleva un proceso muy complicado.

“Reiteramos: lo ideal es cumplir (con la vacunación) en su momento específico, pero después también se pueden administrar. Obviamente que el nivel de efectividad y de protección disminuye, sí. No le sabría decir en qué porcentaje”, agregó.

Lea también: Aprueban vacunación contra el covid-19 para niños de 6 a 11 años y el refuerzo para los de 12 a 17 años y dan detalles de vacunas y dosis

Al ser consultado sobre qué tanto tiempo podría pasar después de vencida la fecha de la segunda dosis para recibirla, dijo que no se tenía la capacidad técnica para determinar ese período.

Respecto de la vacunación con la marca AstraZeneca, advirtió de que aún o se tiene autorizada para niños menores de 12 años de edad.

El Ministerio de Educación dijo recientemente también que la falta de segundas dosis no afectaría el regreso a clases, y que solo esperaba la publicación por parte del Ministerio de Salud de las modificaciones a los nuevos protocolos para abrir por completo las escuelas.